Российский хоккеист Коршков забросил шайбу в дебютном матче в АХЛ

Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Торонто Марлиз» Егор Коршков забросил шайбу в дебютном матче за новую команду и помог ей добыть победу над «Кливленд Монстерс» в овертайме.

Счёт матча — 4:3 (ОТ) в пользу «Торонто». Форвард Егор Коршков отметился дебютным голом в составе новой команды.

Россиянин подписал контракт новичка с «Торонто Мэйпл Лифс» 1 мая. Ранее в текущем сезоне 22-летний форвард выступал за ярославский «Локомотив», набрав 5 (2 + 3) очков в 19 встречах регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. В плей-офф Кубка Гагарина на счету Коршкова три результативные передачи в девяти играх.

«Торонто Марлиз» является фарм-клубом команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс».

Ранее сообщалось, что «Даллас» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперёд в серии плей-офф НХЛ.