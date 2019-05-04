Российский хоккеист Коршков забросил шайбу в дебютном матче в АХЛ
- Reuters
Счёт матча — 4:3 (ОТ) в пользу «Торонто». Форвард Егор Коршков отметился дебютным голом в составе новой команды.
Россиянин подписал контракт новичка с «Торонто Мэйпл Лифс» 1 мая. Ранее в текущем сезоне 22-летний форвард выступал за ярославский «Локомотив», набрав 5 (2 + 3) очков в 19 встречах регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. В плей-офф Кубка Гагарина на счету Коршкова три результативные передачи в девяти играх.
«Торонто Марлиз» является фарм-клубом команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс».
Ранее сообщалось, что «Даллас» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперёд в серии плей-офф НХЛ.