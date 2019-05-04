Российский хоккеист Коршков забросил шайбу в дебютном матче в АХЛ

Короткая ссылка
Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Торонто Марлиз» Егор Коршков забросил шайбу в дебютном матче за новую команду и помог ей добыть победу над «Кливленд Монстерс» в овертайме.
Российский хоккеист Коршков забросил шайбу в дебютном матче в АХЛ
  • Reuters

Счёт матча — 4:3 (ОТ) в пользу «Торонто». Форвард Егор Коршков отметился дебютным голом в составе новой команды.

Россиянин подписал контракт новичка с «Торонто Мэйпл Лифс» 1 мая. Ранее в текущем сезоне 22-летний форвард выступал за ярославский «Локомотив», набрав 5 (2 + 3) очков в 19 встречах регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. В плей-офф Кубка Гагарина на счету Коршкова три результативные передачи в девяти играх.

«Торонто Марлиз» является фарм-клубом команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс».

Ранее сообщалось, что «Даллас» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперёд в серии плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить