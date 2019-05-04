«Даллас» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперёд в серии плей-офф НХЛ
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Встреча, проходившая в Сент-Луисе, завершилась со счётом 1:2.
В составе «Далласа» заброшенные шайбы на счету Джейсона Спеццы и Эсы Линделля, у «Сент-Луиса» результативным оказался бросок Джейдена Шварца.
Российский нападающий гостей Александр Радулов отличился голевой передачей. Хоккеисты «Сент-Луиса» Александр Тарасенко и Иван Барбашёв очков не набрали.
Счёт в серии — 3:2 в пользу «Старз». Следующий поединок между этими командами состоится 5 мая в Далласе.
Ранее сообщалось, что шайба Свечникова помогла «Каролине» победить «Айлендерс» и выиграть серию плей-офф НХЛ.