«Даллас» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперёд в серии плей-офф НХЛ

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В пятой встрече полуфинальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) игроки «Даллас Старз» на выезде оказались сильнее «Сент-Луис Блюз».
«Даллас» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперёд в серии плей-офф НХЛ
  • Reuters
  • © Jeff Curry-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая в Сент-Луисе, завершилась со счётом 1:2.

В составе «Далласа» заброшенные шайбы на счету Джейсона Спеццы и Эсы Линделля, у «Сент-Луиса» результативным оказался бросок Джейдена Шварца.

Российский нападающий гостей Александр Радулов отличился голевой передачей. Хоккеисты «Сент-Луиса» Александр Тарасенко и Иван Барбашёв очков не набрали.

Счёт в серии — 3:2 в пользу «Старз». Следующий поединок между этими командами состоится 5 мая в Далласе.

Ранее сообщалось, что шайба Свечникова помогла «Каролине» победить «Айлендерс» и выиграть серию плей-офф НХЛ.

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