Шайба Свечникова помогла «Каролине» победить «Айлендерс» и выиграть серию плей-офф НХЛ

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Благодаря победе над «Нью-Йорк Айлендерс» в четвёртом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), «Каролина Харрикейнз» сыграет в финале Восточной конференции впервые за 10 лет.
Шайба Свечникова помогла «Каролине» победить «Айлендерс» и выиграть серию плей-офф НХЛ
  • Reuters
  • © James Guillory-USA TODAY Sports

Счёт матча — 5:2 в пользу «Каролины».

В составе победителей голы на счету Себастьяна Ахо, Туево Теравяйнена, Грега Маккегга, Джастина Уильямса и Андрея Свечникова.

У «Нью-Йорка» заброшенными шайбами отличились Мэтью Барзал и Брок Нельсон.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отличился взятием ворот в концовке третьего периода.

Счёт в серии — 4:0. В финале Восточной конференции «Каролина» сыграет с победителем пары «Бостон Брюинз» — «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» и «Флорида» будут следить за ситуацией с хоккеистом Малкиным.

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