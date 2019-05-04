Шайба Свечникова помогла «Каролине» победить «Айлендерс» и выиграть серию плей-офф НХЛ
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Счёт матча — 5:2 в пользу «Каролины».
В составе победителей голы на счету Себастьяна Ахо, Туево Теравяйнена, Грега Маккегга, Джастина Уильямса и Андрея Свечникова.
У «Нью-Йорка» заброшенными шайбами отличились Мэтью Барзал и Брок Нельсон.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отличился взятием ворот в концовке третьего периода.
Счёт в серии — 4:0. В финале Восточной конференции «Каролина» сыграет с победителем пары «Бостон Брюинз» — «Коламбус Блю Джекетс».
Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» и «Флорида» будут следить за ситуацией с хоккеистом Малкиным.