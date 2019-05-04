Шайба Свечникова помогла «Каролине» победить «Айлендерс» и выиграть серию плей-офф НХЛ

Благодаря победе над «Нью-Йорк Айлендерс» в четвёртом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), «Каролина Харрикейнз» сыграет в финале Восточной конференции впервые за 10 лет.

Счёт матча — 5:2 в пользу «Каролины».

В составе победителей голы на счету Себастьяна Ахо, Туево Теравяйнена, Грега Маккегга, Джастина Уильямса и Андрея Свечникова.

У «Нью-Йорка» заброшенными шайбами отличились Мэтью Барзал и Брок Нельсон.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отличился взятием ворот в концовке третьего периода.

Счёт в серии — 4:0. В финале Восточной конференции «Каролина» сыграет с победителем пары «Бостон Брюинз» — «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» и «Флорида» будут следить за ситуацией с хоккеистом Малкиным.