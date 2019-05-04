Воссоединение с лидерами и ротация состава: как сборная России готовится к чемпионату мира по хоккею

4 мая сборная России по хоккею под руководством Ильи Воробьёва проведёт очередной матч Евротура с Финляндией. Эта встреча станет предпоследней перед началом чемпионата мира, который в этом году пройдёт в Словакии. Между тем к национальной команде присоединились представители «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. В связи с этим тренерский штаб провёл ряд замен в составе, которые в том числе коснулись и вратарской линии. Кроме того, наставник российского коллектива признался, что по-прежнему не исключает прибытия ещё одного игрока НХЛ.

Воссоединение

3 мая в чешском Брно сборная России, впервые с начала подготовительного сбора перед ЧМ, провела тренировку в полном составе. К команде присоединилась «вашингтонская» тройка — игроки «Кэпиталс» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Представители североамериканской лиги прибыли в Россию ещё в начале недели, однако медицинский и тренерский штаб национального коллектива принял решение дать представителям НХЛ время на адаптацию и отдых. Таким образом, к полноценной работе на льду пока ещё действующие обладатели Кубка Стэнли приступили лишь в пятницу.

По словам Евгения Кузнецова, небольшой перерыв, предоставленный руководством команды, положительно сказался на моральном и психологическом состоянии игроков.

«Конечно, уже легче. По сути, пошёл пятый день в Европе и организм начал принимать новые условия. Несмотря на конец сезона, сейчас отличный момент, когда можно перестроиться и играть в хоккей. К тому же, никто нас сюда ехать не заставлял — это наш выбор. Всегда приятно приходить в раздевалку, слушать русскую речь. В сборной никого не заставляют играть, если есть желание и здоровье — вперёд. Главное — трезво оценить свои возможности», — рассказал журналистам нападающий.

Появление сборной России в полном составе вызвало в Брно настоящий ажиотаж. Тренировочное занятие посетило несколько десятков российских, финских и чешских журналистов. Наибольший интерес у хозяев тренировочного центра вызвала фигура форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина. После тренировки российский игрок ответил на вопросы местных СМИ.

«Продолжаем готовиться, интенсивно работаем на льду и делаем акценты на обороне. Ведь в прошедшем матче со шведами нас подвела дисциплина, было много моментов, а свои не использовали. Следовательно, надо лучше играть в защите! Если будет качество игры, то и результат придёт», — приводит слова Малкина «Чемпионат».

Поиск баланса

Прибытие в команду Овечкина, Орлова и Кузнецова отразилось не только на интересе к команде, но и на игровых сочетаниях. Тренерский штаб, продолжающий искать оптимальные связки для ЧМ, вновь перетасовал хоккеистов.

Таким образом, к тройке представителей «Вашингтона» добавили нападающего «Флорида Пантерс» Евгения Дадонова и защитника Никиту Зайцева, представляющего «Торонто Мэйпл Лифс».

Евгений Малкин провёл тренировку с двумя Никитами: Нестеровым и Гусевым.

Капитан российской команды Илья Ковальчук работал в четвёртом звене, вместе с представителями КХЛ Сергеем Андроновым и Сергеем Плотниковым, однако при этом нападающий «Лос Анджелес Кингс» активно наигрывался во второй бригаде большинства вместе с Кириллом Капризовым и Александром Овечкиным.

📸 Готовимся к завтрашней встрече с финнами на Чешских хоккейных играх 🙌🏻 #снамироссияpic.twitter.com/1Lcv99mVDe — Хоккей России (@russiahockey) 3 мая 2019 г.

Позже главный тренер сборной России Илья Воробьёв отметил, что именно с таким сочетанием звеньев российская команда намерена провести ближайший матч Евротура с Финляндией. Специалист также пояснил, что решение поставить Евгения Дадонова к Овечкину и Кузнецову не было спонтанным.

«Идея поставить Дадонова к Овечкину и Кузнецову у нас была с самого начала сбора. Таким образом, в звене всё сбалансировано: Женя выступает как хороший распасовщик и обеспечивает партнёрам бросковую мощь, а два других быстрых нападающих заканчивают атаки», — цитирует Воробьёва сайт телеканала «Матч ТВ».

Проверка последнего рубежа

Несмотря на то, что по итогам матча Евротура со Швецией лучшим игроком в составе сборной России был признан голкипер Андрей Василевский, шесть шайб, побывавших в воротах национального коллектива, заставили тренерский штаб пойти на рокировку.

Таким образом, в предстоящем матче с Финляндией место на последнем рубеже команды займёт голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев.

🥅 Национальная сборная уже в Чехии — здесь наши ребята сыграют ещё два матча на Чешских хоккейных играх: против команды Финляндии (4 мая) и против хозяев (5 мая) #снамироссияpic.twitter.com/G5lk6AhJLU — Хоккей России (@russiahockey) 2 мая 2019 г.

23-х летний вратарь в составе сборной России дебютировал в апрельских матчах Евротура. Георгиев защищал в ворота в поединках с Латвией и Швейцарией.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ россиянин провел 33 матча, в двух из которых оставил свои владения в неприкосновенности.

Таинственный Мистер Икс

Благодаря раннему вылету из розыгрыша Кубка Стэнли ряда клубов НХЛ, в состав сборной попали сразу 14 представителей североамериканской лиги. Но, несмотря на то, что многие эксперты уже назвали нынешний состав «командой мечты», тренерский штаб не намерен останавливать поиск потенциальных претендентов на место в составе. Так, Илья Воробьёв заявил журналистам, что ожидает возможного подкрепления из-за океана.

«Мы хотим определиться с окончательной заявкой на турнир до старта чемпионата мира. Но не исключаю, что будем надеяться на одного человека», — цитирует главного тренера сборной «Спорт-Экспресс».

Наставник российского коллектива не стал называть имени потенциального кандидата на последнее место в заявке, но болельщики и эксперты сделали вывод, что речь может идти о Владимире Тарасенко, Александре Радулове, Артемии Панарине, Владиславе Гаврикове или Сергее Бобровском, при этом появление последнего, с учётом плотности вратарской линии, выглядит наименее вероятным.

Что касается Тарасенко и Радулова — на данный момент россияне, представляющие «Сент-Луис» и «Даллас», в рамках второго раунда плей-офф НХЛ провели друг против друга четыре встречи, счёт в серии до четырёх побед равный.

Такая же расстановка сил и в противостоянии «Бостона» и «Коламбуса», цвета которого защищают Панарин, Бобровский и новичок клуба Гавриков, которому пока не нашлось места в основном составе американской команды.

Таким образом, при удачном для сборной стечении обстоятельств, каждый из вышеназванных представителей НХЛ может успеть присоединиться к команде до официального старта мирового первенства.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 10 по 26 мая в словацкой Братиславе, на групповом этапе подопечные Ильи Воробьёва встретятся с представителями Норвегии, Австрии, Чехии, Италии, Латвии, Швейцарии и Швеции.