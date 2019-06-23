Самый ценный игрок и двукратный обладатель Кубка Стэнли: кто из российских звёзд НХЛ не был задрафтован в первом раунде

На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2019 года былb выбранs 28 россиян, что стало лучшим результатом за последние 16 лет. При этом в первом раунде команду нашёл только Василий Подколзин, который отправился в «Ванкувер Кэнакс», тогда как остальных 27 хоккеистов выбрали позднее. RT рассказывает о россиянах, которые смогли стать звёздами НХЛ, несмотря на то что изначально не считались большими талантами.

В Ванкувере завершился драфт НХЛ 2019 года. Накануне прошёл первый раунд, в ходе которого команды выбрали 31 хоккеиста. Днём спустя к ним прибавились ещё 186 спортсменов, которые в скором времени смогут начать свою карьеру в заокеанской лиге.

Для России ярмарка талантов завершилась крайне неоднозначно. Несмотря на тот факт, что в первом раунде был выбран лишь Василий Подколзин, итоговое число задрафтованных отечественных хоккеистов составило 28. Этот результат стал лучшим за последние 16 лет — лишь в 2003 году в НХЛ попало больше игроков (30). Примечательно, что тогда в число тридцатки сильнейших также вошёл всего один спортсмен — «Коламбус Блю Джекетс» выбрал Николая Жердева под четвёртым номером.

На драфте-2019 Россия обошла по числу игроков все европейские страны. Ближайшие преследователи в лице шведов и финнов делегировали 26 и 22 хоккеиста соответственно. Впереди ожидаемо расположились Канада и США. Так, было выбрано 69 представителей «кленовых листьев», что, несмотря на преимущество над конкурентами, стало худшим результатом для страны за последние 25 лет. «Звёздно-полосатых» оказалось на 12 меньше, однако в их число вошёл первый номер драфта Джек Хьюз.

Таким образом, для России драфт можно одновременно считать и успешным, и не самым удачным, ведь лишь один из 28 хоккеистов был отмечен как яркий талант и оказался в первой тридцатке. Однако история знает достаточно случаев, когда не выбранные в первом раунде спортсмены достигали огромных успехов и даже становились самыми ценными игроками НХЛ. RT рассказывает о самых ярких из них.

Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

Год драфта: 2011

Выбран: номер 58, раунд 2

Безусловно, Кучеров является наглядной иллюстрацией того, что невыбранный в первом раунде драфта хоккеист может достичь небывалых высот. Никиту сильно недооценивали, в результате чего в 2011-м «Тампа-Бэй» сначала взяла Владислава Наместникова, а уже затем — его соотечественника. В итоге он перебрался в Северную Америку лишь спустя год и первый сезон провёл в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QJMHL), где выступал за «Руэн-Норанда Хаскис» и «Сиракьюз Кранч». Не самым удачным получился и первый сезон в «Тампа-Бэй», в котором он набрал всего 18 (9 + 9) очков в 52 матчах.

Однако всего за год Кучеров совершил невероятный прорыв и завершил регулярный чемпионат в качестве третьего лучшего бомбардира клуба (65 очков), уступив лишь признанному лидеру «Лайтнинг» Стивену Стэмкосу и Тайлеру Джонсону. Спустя три года россиянин окончательно вышел из тени своих партнёров и стал одним из сильнейших форвардов лиги.

Самым успешным получился прошедший сезон. В регулярном чемпионате Кучеров записал на свой счёт 41 гол и 87 результативных передач, благодаря чему побил рекорд Александра Могильного по количеству очков среди россиян. Никита стал лучшим бомбардиром лиги, а также был признан самым ценным игроком по версии журналистов («Харт Трофи»), и самым выдающимся — по мнению хоккеистов («Тед Линдсей Эворд»). В то же время Наместников был обменян из «Тампа-Бэй» и в настоящее время выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс».

Дмитрий Орлов («Вашингтон Кэпиталз»)

Год драфта: 2009

Выбран: номер 55, раунд 2

Путь Орлова к славе получился не менее тернистым. После того, как «Вашингтон» взял его под 55-м номером, он ещё год провёл в составе новокузнецкого «Металлурга», а затем ещё четыре барражировал между НХЛ и АХЛ. Тренерский штаб «Кэпиталс» не мог найти для россиянина постоянного места в основе, в результате чего часто отправлял его в свой фарм-клуб «Хёрши Беарс».

На чемпионате мира 2014 года он получил перелом кисти, из-за чего практически полностью пропустил следующий чемпионат и серьёзно осложнил себе перспективы в НХЛ. Однако год спустя смог прийти в себя и за следующие четыре сезона подряд не пропустил ни одного матча регулярки. А в плей-офф 2018-го помог Александру Овечкину осуществить его мечту и впервые в карьере выиграть Кубок Стэнли.

Вячеслав Войнов («Лос-Анджелес Кингз»)

Год драфта: 2008

Выбран: номер 32, раунд 2

Годом ранее на драфте был выбран ещё один российский обладатель Кубка Стэнли. В отличие от Кучерова и Орлова, Войнов расположился достаточно близко к первому раунду и сразу отправился в Северную Америку, что не помогло ему избежать трудностей. На протяжении трёх первых лет он не вылезал из АХЛ, лишь в сезоне-2011/12 получив первый шанс закрепиться в обойме «Кингз».

Войнов им отлично воспользовался и в этом же сезоне помог «Лос-Анджелесу» впервые в истории завоевать Кубок Стэнли. При этом в плей-офф россиянин стал третьим защитником по количеству времени на льду (19:32) и вторым — по очкам (3). Спустя два года он выступил ещё более впечатляюще (9 баллов) и одержал свою вторую победу в плей-офф НХЛ. После обвинений в домашнем насилии он потерял возможность выступать в лиге.

Иван Барбашёв («Сент-Луис Блюз»)

Год драфта: 2014

Выбран: номер 33, раунд 2

Немного позднее с ярмарки талантов ушёл Иван Барбашёв. От своих соотечественников его отличает то, что к моменту выдвижения на драфт он уже провёл в Северной Америке два года. С 2012 по 2014 год россиянин защищал цвета «Монктон Уайлдкэтс», в составе которого демонстрировал чудеса результативности — 262 (106 + 156) очков в 200 матчах.

Однако даже такие показатели не позволили ему сходу стать членом основного состава «Сент-Луиса». Лишь на третий год он смог плотно закрепиться в команде и сразу же выиграл Кубок Стэнли. Несмотря на не самую высокую результативность, успехи Барбашёва отметили как его тренер и партнёры по коллективу, так и эксперты. При этом многие считают, что в будущем он сможет дорасти как минимум до форварда второго звена.

Артём Анисимов («Чикаго Блэкхокс»)

Год драфта: 2006

Выбран: номер 54, раунд 2

Среди вышеназванных хоккеистов Анисимов является единственным, кто успел поиграть не за один клуб. Его путь в НХЛ начался в 2006 году, когда «Рейнджерс» выбрал россиянина под конец второго раунда драфта. После года в ярославском «Локомотиве» он отправился за океан, где первые два года провёл в АХЛ, затем крепко обосновался в основе «Нью-Йорка». В сезоне-2011/12 он даже помог своему коллективу дойти до финала конференции в плей-офф, однако там на их пути встал будущий финалист Кубка Стэнли «Нью-Джерси Девилз», ведомый Ильёй Ковальчуком и Патриком Элиашем.

Однако даже впечатляющее выступление в плей-офф (10 очков в 20 матчах, пятый по результативности в команде) не помешало руководству включить его в сделку по обмену Рика Нэша из «Коламбус Блю Джекетс». Анисимов отправился в Огайо, где смотрелся не очень ярко, а три года спустя подписал контракт с «Чикаго Блэкхокс». Там он провёл уже четыре сезона, а на протяжении двух из них выступал в одной тройке с Артемием Панариным и Патриком Кейном. Правда, пока он не смог помочь коллективу повторить успехи начала 2010-х и вновь победить в плей-офф НХЛ.

Евгений Дадонов («Флорида Пантерз»)

Год драфта: 2007

Выбран: номер 71, раунд 3

Из представленных хоккеистов Дадонову пришлось дольше всех ждать шанса проявить себя в НХЛ. Он был выбран на драфте ещё в 2007 году, однако лишь десять лет спустя смог по-настоящему закрепиться в лучшей лиге мира. В течение первых пяти лет он в основном выступал за фарм-клуб «Флориды», лишь изредка вызываясь в основную команду. Но отвоевать место в составе мешали не самые удовлетворительные результаты — 20 (10 + 10) очков в 55 встречах.

После очередной ссылки в АХЛ, Дадонов решил вернуться в Европу, где сначала выступал за «Донбасс», а затем и за санкт-петербургский СКА, в составе которого дважды становился обладателем Кубка Гагарина и стал активно вызываться в сборную России. В 2017-м он предпринял вторую попытку добиться успеха в НХЛ и преуспел. На протяжении двух последних лет он стабильно входит в число четырёх лучших бомбардиров команды, набирая минимум по 65 очков за регулярный чемпионат.

Никита Гусев («Вегас Голден Найтс»)

Год драфта: 2012

Выбран: номер 202, раунд 7

На протяжении последних лет Никита стабильно назывался одним из лучших хоккеистов в мире за пределами заокеанской лиги, что он неоднократно подтверждал как своими выступлениями в КХЛ, так и на международном уровне. Он является олимпийским чемпионом, двукратным бронзовым призёром чемпионатов мира, обладателем Кубка Гагарина и лучшим бомбардиром последнего сезона лиги.

При этом в «Тампа-Бэй» в Гусева настолько не верили, что не только не взяли в команду, но летом 2017-го и вовсе обменяли права на него в «Вегас Голден Найтс». С того момента Никита сначала помог сборной взять золото в Пхёнчхане, а затем покорил всех своей игрой на чемпионате мира в Словакии, где стал вторым лучшим бомбардиром (18 очков). Таким образом, уже в следующем году он получит шанс проявить себя в НХЛ и доказать, что бывший генеральный менеджер Стив Айзерман сильно ошибся в своём решении отпустить спортсмена.