Триумф Тарасенко и Барбашёва: «Сент-Луис» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли

В седьмом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4:1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. Самым ценным игроком противостояния был признан канадский нападающий Райан О’Райлли, отметившийся в решающей встрече заброшенной шайбой и результативной передачей. Российские форварды Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв в решающей игре совершили одно результативное действие на двоих.

Седьмой матч финальной серии Кубка Стэнли, состоявшийся впервые с 2011 года, стал самым логичным и закономерным окончанием розыгрыша плей-офф. Многие фавориты (в частности, все четыре победителя дивизионов в регулярном чемпионате) прекратили борьбу за заветный трофей по итогам первого же раунда. А в титульное сражение пробилась команда, ещё в январе 2019-го занимавшая последнюю строчку турнирной таблицы Западной конференции и имевшая худший показатель набранных очков среди всех участников регулярки.

Эта команда — «Сент-Луис», в составе которого играют российские форварды Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв. Более того, даже ведя в серии 3:2, «Блюз» не воспользовался великолепным шансом закрыть финальное противостояние в родных стенах и проиграл шестой поединок со счётом 1:5. Однако едва ли подопечные Крэйга Беруби были этим сильно разочарованы — ведь в течение всего нокаут-раунда они лучше действовали именно на выезде, одержав девять побед в 12 встречах за пределами Миссури, предшествовавших отчётной.

На решающую игру, победитель которой становился обладателем главного приза в клубном хоккее наших дней, соперникам удалось выставить настолько оптимальные составы, насколько это было возможно в заключительный день двухмесячного кубкового марафона.

У «Блюз» вернулся в строй отбывший одноматчевую дисквалификацию за грубый силовой приём Барбашёв (его тройка разрушителей, в которой Иван играет вместе с Александром Стином и Оскаром Сундквистом, формально и вовсе оказалась первой). А «Бостон» вновь мог рассчитывать на защитника Мэтта Гржелика, пропустившего четыре предыдущие встречи из-за подозрений на сотрясение мозга.

Но ключевыми фигурами сражения, безусловно, должны были стать голкиперы — Джордан Биннингтон, обладающий удивительной психологической устойчивостью для хоккеиста, проводящего свой первый сезон в сильнейшей лиге планеты, и Туукка Раск, на умение которого включиться в решающий момент и спасти для команды даже безнадёжный матч очень рассчитывали в «Бостоне».

И, забегая вперёд, надо отметить: Биннингтон сыграл просто великолепно, при каждом удобном случае напоминая, кому именно в первую очередь коллектив из Миссури обязан своим чудесным превращением из аутсайдера в реального претендента на Кубок Стэнли. 25-летний голкипер совершил немало великолепных сейвов (в общей сложности их оказалось 32), а самые важные из них сделал при счёте 0:0 в первом периоде.

«Бостон» начал седьмой поединок финала гораздо активнее соперника и создавал один опаснейший момент за другим, в три раза перебросав противника в стартовой двадцатиминутке. Но все броски Джордан нейтрализовал, а также помог «Сент-Луису» выстоять в единственном за матч меньшинстве после удаления защитника Колтона Парэйко за задержку игры.

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Выдержав стартовый натиск «Брюинз», дружина Беруби выстрелила двумя заброшенными шайбами в концовке первого периода, за который нанесла всего четыре броска в створ ворот Раска. Открыть счёт удалось Райану О’Райлли, удачно подставившему клюшку под бросок Джея Боумистера от синей линии. А за семь с небольшим секунд до сирены на перерыв отличился защитник Алекс Пьетранджело, неожиданно легко заехавший на пятак и эффектно разобравшийся с голкипером хозяев с неудобной руки.

Ранее никто из россиян не забрасывал в седьмом матче финала Кубка Стэнли. Не удалось это и одному из ведущих снайперов «Сент-Луиса» Владимиру Тарасенко. Он лишь один раз потревожил Раска за неполные 15 минут игрового времени и завершил плей-офф сезона-2018/19 с третьим в лиге показателем (11 шайб) в матчах на вылет. Он уступил лишь своему партнёру по команде Джейдену Шварцу (12) и форварду «Сан-Хосе Шаркс» Логану Кутюру (14).

Однако свою лепту в триумф «Блюз» в седьмой встрече решающей серии Тарасенко внёс: после его рывка за спину защитнику и великолепной передачи от левого борта в середине заключительного периода свет за воротами Раска зажёг Брэйден Шенн, доведя преимущество «Блюз» до трёх шайб. Со счётом 4:1 команды и встретили финальную сирену, обменявшись результативными атаками в самой концовке.

Для коллектива из Миссури, дебютировавшего в НХЛ в далёком 1967-м, этот триумф стал первым в истории: проиграв на заре своего существования три финальные серии подряд со счётом 0:4, «Сент-Луис» не добирался до решающего сражения за Кубок Стэнли с 1970 года, и ранее в новом веке лишь однажды преодолевал барьер второго раунда поединков на вылет.

Это роднит «Блюз» с прошлогодним обладателем трофея, клубом «Вашингтон Кэпиталз», успех которого также был бы невозможен без качественной игры нескольких российских хоккеистов. Что до «Конн Смайт Трофи», приза самому ценному игроку плей-офф Кубка Стэнли, то он достался не Биннингтону (хотя выбор в его пользу был бы на редкость логичным решением), а упоминавшемуся выше О’Райлли.

И в этом нет ничего удивительного: в семи поединках финального противостояния он отметился в общей сложности пятью заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами, как минимум по разу огорчив Раска в четвёртой, пятой, шестой и седьмой встречах. При этом канадский центрфорвард «Блюз» стал всего вторым хоккеистом в истории, которому удалось отметиться хотя бы одним результативным действием в шести матчах решающей серии подряд.

«Завоевать первый в истории Кубок Стэнли для Сент-Луиса — это нечто невероятное, и я не могу передать свои ощущения словами. Наши болельщики ждали этого успеха более 50 лет, и мы восхищены тем, что нам наконец удалось их порадовать. Теперь, я надеюсь, мы славно повеселимся», — отметил по окончании седьмого матча финала лучший голеадор «Блюз» в плей-офф Шварц, выбранный клубом в первом раунде драфта 2010 года и отыгравший в Миссури всю свою профессиональную карьеру.

Ему так и не удалось забросить ни единой шайбы в решающей серии сезона, но «Сент-Луис» оказался достаточно силён, чтобы пережить голевую засуху одного из своих ведущих форвардов и исполнить мечту нескольких поколений фанатов, завоевав вожделенный трофей.