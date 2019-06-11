Тренер «Сент-Луиса»: Барбашёв является нашим самым жёстким игроком в атаке

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Наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе высказался о важности возвращения россиянина Ивана Барбашёва в состав команды.
Тренер «Сент-Луиса»: Барбашёв является нашим самым жёстким игроком в атаке
  • Reuters

«Барбашёв является, пожалуй, нашим самым жёстким игроком атаки. Думаю, нам стоит сыграть более жёстко, чем в прошлом матче. Это поможет нашему меньшинству. И он, и его звено могут сыграть против любого соперника», — приводит слова Берюбе официальный сайт НХЛ.

Иван Барбашёв пропустил предыдущий матч своей команды из-за дисквалификации. 13 июня в Бостоне «Сент-Луис Блюз» сыграет решающий поединок финальной серии плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз». Счёт в серии — 3:3.

Ранее сообщалось, что американское издание по ошибке поздравило «Сент-Луис» с победой в Кубке Стэнли.

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