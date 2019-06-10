Американское издание по ошибке поздравило «Сент-Луис» с победой в Кубке Стэнли
- © Reuters
Газета разослала подписчикам электронной версии издания номер, в котором была поздравлена команда. Примечательно, что это произошло ещё до начала шестого матча финальной серии с «Бостон Брюинз», который в итоге был проигран со счётом 1:5.
Издание принесло извинения за свою ошибку.
На данный момент счёт в серии равный — 3:3. Решающий матч состоится в Бостоне 13 июня.
Ранее сообщалось, что хоккеист «Бостона» Здено Хара стал самым возрастным защитником, отличившимся в серии финала НХЛ.
Per @robheaton & @stltoday, these ads were in today’s subscriber-only e-edition of the St. Louis Post-Dispatch.— Randy Scott (@RandyScottESPN) 9 июня 2019 г.
Just couldn’t wait, I guess.#StanleyCup#Blues#Bruinspic.twitter.com/McTlIR559P