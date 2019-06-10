Американское издание по ошибке поздравило «Сент-Луис» с победой в Кубке Стэнли

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Американское издание St. Louis Post-Dispatch по ошибке поздравило клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» с завоеванием Кубка Стэнли.
Американское издание по ошибке поздравило «Сент-Луис» с победой в Кубке Стэнли
  • © Reuters

Газета разослала подписчикам электронной версии издания номер, в котором была поздравлена команда. Примечательно, что это произошло ещё до начала шестого матча финальной серии с «Бостон Брюинз», который в итоге был проигран со счётом 1:5.

Издание принесло извинения за свою ошибку.

На данный момент счёт в серии равный — 3:3. Решающий матч состоится в Бостоне 13 июня.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Бостона» Здено Хара стал самым возрастным защитником, отличившимся в серии финала НХЛ.

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