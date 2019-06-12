Барбашёв о седьмом матче финала НХЛ: не думаю, что в хоккее есть что-то лучше

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв поделился ожиданиями от седьмого матча серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».

«Наверное, это будет самый главный матч в моей карьере и в карьере каждого игрока этой команды. Мы с нетерпением его ждём. Не думаю, что в хоккее есть что-то лучше, чем седьмой матч финала Кубка Стэнли. Хотя слишком серьёзно мы стараемся об этом не задумываться и просто готовимся к игре. Очень сильно готовимся», — приводит слова Барбашёва пресс-служба лиги.

Он отметил, что в «Сент-Луисе» уверены в своих силах, и думают только о победе.

«Все хорошо понимают, где мы находимся. Осталась одна игра. Каждому будет, что сказать», — добавил россиянин.

Счёт в финальной серии — 3:3. Решающая седьмая игра пройдёт в Бостоне 13 июня. «Сент-Луис» ни разу в своей истории не выигрывал Кубок Стэнли, «Бостон» — является шестикратным обладателем трофея.

Ранее сообщалось, что Тарасенко сможет принять участие в решающем матче финальной серии плей-офф НХЛ.