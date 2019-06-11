СМИ: Тарасенко сможет принять участие в решающем матче финальной серии плей-офф НХЛ

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Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, пропустивший тренировку команды, сможет принять участие в седьмой игре серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Берубе сказал, что три игрока, не тренировавшиеся во вторник, — Тайлер Бозак, Тарасенко и Роберт Томас, — в порядке и готовы выйти на лёд в седьмой игре. Он добавил, что пока не решил, сыграет ли в этом матче Томас», — сообщил журналист St. Louis Post-Dispatch Джим Томас в Twitter.

Седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ состоится 13 июня в Бостоне. 

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