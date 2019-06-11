СМИ: Тарасенко сможет принять участие в решающем матче финальной серии плей-офф НХЛ
«Берубе сказал, что три игрока, не тренировавшиеся во вторник, — Тайлер Бозак, Тарасенко и Роберт Томас, — в порядке и готовы выйти на лёд в седьмой игре. Он добавил, что пока не решил, сыграет ли в этом матче Томас», — сообщил журналист St. Louis Post-Dispatch Джим Томас в Twitter.
Седьмой матч финальной серии плей-офф НХЛ состоится 13 июня в Бостоне.
Ранее генеральный менеджер «Питтсбурга» прокомментировал возможный обмен Малкина.