Генеральный менеджер «Питтсбурга» прокомментировал возможный обмен Малкина

Короткая ссылка
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд заявил, что верит в российского форварда Евгения Малкина.
Генеральный менеджер «Питтсбурга» прокомментировал возможный обмен Малкина
  • © Rich Graessle/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Когда меня спрашивали о возможном обмене Малкина после вылета из Кубка Стэнли, я был раздражён. Не думаю, что он расстроился после моих слов, он знает, как работает этот бизнес. Скажу так: я верю в Евгения Малкина. Да, в прошлом сезоне у него был спад, мы все это знаем. Однако Малкин — отличный игрок. Я знаю, насколько он может быть хорош», — цитирует Рутерфорда The Athletic.

В прошлом сезоне Евгений Малкин сыграл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 72 очка (21 + 51). «Питтсбург» вылетел в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли от «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее тренер «Сент-Луиса» заявил, что Барбашёв является самым жёстким игроком команды в атаке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить