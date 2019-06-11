Генеральный менеджер «Питтсбурга» прокомментировал возможный обмен Малкина

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд заявил, что верит в российского форварда Евгения Малкина.

«Когда меня спрашивали о возможном обмене Малкина после вылета из Кубка Стэнли, я был раздражён. Не думаю, что он расстроился после моих слов, он знает, как работает этот бизнес. Скажу так: я верю в Евгения Малкина. Да, в прошлом сезоне у него был спад, мы все это знаем. Однако Малкин — отличный игрок. Я знаю, насколько он может быть хорош», — цитирует Рутерфорда The Athletic.

В прошлом сезоне Евгений Малкин сыграл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 72 очка (21 + 51). «Питтсбург» вылетел в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли от «Нью-Йорк Айлендерс».

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