«Сент-Луис» стал обладателем Кубка Стэнли

«Сент-Луис Блюз» на выезде победил «Бостон Брюинз» со счётом 4:1 в седьмом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые стал обладателем Кубка Стэнли.

Российский нападающий Владимир Тарасенко отдал в этом матче голевую передачу. Финальная серия завершилась с общим счётом 4—3. Ранее российский нападающий «Сент-Луис» Иван Барбашёв поделился ожиданиями от седьмого матча серии финала НХЛ с «Бостоном».