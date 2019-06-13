«Сент-Луис» стал обладателем Кубка Стэнли

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«Сент-Луис Блюз» на выезде победил «Бостон Брюинз» со счётом 4:1 в седьмом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые стал обладателем Кубка Стэнли.

Российский нападающий Владимир Тарасенко отдал в этом матче голевую передачу.

Финальная серия завершилась с общим счётом 4—3.

Ранее российский нападающий «Сент-Луис» Иван Барбашёв поделился ожиданиями от седьмого матча серии финала НХЛ с «Бостоном».

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