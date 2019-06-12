Момент истины: «Сент-Луис» Тарасенко и Барбашёва сыграет решающий матч финала Кубка Стэнли с «Бостоном»

Обладатель Кубка Стэнли в сезоне-2018/19 определится по итогам седьмого матча финальной серии. Это произойдёт в 17-й раз в истории Национальной хоккейной лиги. В заключительном матче плей-офф сойдутся «Бостон» и «Сент-Луис». У российских нападающих Владимира Тарасенко и Ивана Барбашёва будет ещё один шанс завоевать трофей после разгромного поражения в родных стенах двумя днями ранее. Об основных интригах предстоящей встречи — в материале RT.

В ночь с 12 на 13 июня сезон в Национальной хоккейной лиге завершится. В Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоится седьмой матч финальной серии Кубка Стэнли. Команды «Бостон Брюинз» и «Сент-Луис Блюз» наконец-то определят, кто в этом году завоюет главный трофей НХЛ. Отсрочить ответ на этот вопрос сможет только овертайм.

Обладатель Кубка Стэнли определялся в седьмом матче финала всего 16 раз за всю историю, с тех пор как в 1939 году был введён формат с четырьмя победами в серии. В последний раз столь долгий путь к трофею успешно проходил как раз «Бостон» в 2011 году. «Сент-Луис» к седьмому матчу никогда не был близок — «Блюз» все свои финалы проигрывал всухую. Исключение только одно — в этом сезоне.

Это будет также важный момент для двух российских хоккеистов. Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв могут стать 31-м и 32-м игроками из своей страны, чьё имя будет высечено на Кубке Стэнли. От этого их отделяет победа всего в одном матче, накал вокруг которого не может сравниться ни с чем в хоккее. Так считает и сам Барбашёв, который в нынешнем финале является одним из самых молодых игроков.

«Пожалуй, это будет самый главный матч в моей карьере и в карьере каждого из нас. Мы с нетерпением его ждём. Не думаю, что в хоккее есть что-то лучше, чем седьмая игра финала Кубка Стэнли. Мы стараемся не думать об этом слишком серьёзно и просто готовимся. Выиграет тот, кто будет больше этого хотеть. Это будет самый тяжёлый матч из всех, что у нас были. К тому же он состоится на выезде. Но мы уверены в себе и думаем только о победе и ни о чём другом», — сказал 23-летний хоккеист перед игрой.

Барбашёв признался, что ему было тяжело смотреть со стороны на то, как «Сент-Луис» проиграл шестой матч у себя дома. Россиянин не принимал в нём участия и поэтому никак не мог предотвратить поражение со счётом 1:5. «Бостон» не просто получил шанс выиграть Кубок Стэнли впервые за восемь лет, но и автоматически стал фаворитом седьмой игры благодаря такому разгрому соперника накануне самого ответственного момента в сезоне.

Вспомним лучшие моменты матча №6 финала Кубка Стэнли, в котором "Бостон" победил со счетом 5:1 и сравнял счет в серии – 3-3 #StanleyCup



📝https://t.co/Ebz3sumnG3pic.twitter.com/aBqvmV1quW — NHL Россия (@NHLrussia) 11 июня 2019 г.

Однако «Брюинз» не должны расслабляться из-за того, что по итогам регулярного чемпионата им положено принимать у себя седьмой матч. «Сент-Луису» выездные игры как раз подходят больше, чем домашние. Девять побед «Блюза» из 15 пришлись на встречи в гостях. Подопечные Крэйга Беруби были хороши на выезде и в регулярном чемпионате, а сейчас могут повторить рекорд плей-офф по победам на чужом льду, которым владеют уже пять команд. Интересно, что только одной из них — «Калгари Флэймз» в 2004 году — успехи на выезде не помогли выиграть Кубок Стэнли.

Зато в пользу «Бостона» говорит опыт самой команды, которая знает, как надо выигрывать трофей и насколько больно его отдавать. Сразу пятеро игроков становились обладателями Кубка Стэнли в 2011 году и проигрывали «Чикаго Блэкхоукс» в финале 2013-го. Речь идёт о вратаре Туукке Раске, защитнике Здено Харе, нападающих Патрисе Бержероне, Давиде Крейчи и Брэде Маршане — всех их можно будет назвать легендарными игроками при условии, что в их коллекции окажется второй Кубок Стэнли.

Раск, правда, не был на льду в финале восемь лет назад, но сейчас именно он входит в одно из самых сильных звеньев команды, от которого зависит исход серии. Финский голкипер лидирует в плей-офф и по проценту отражённых бросков, и по среднему количеству пропущенных шайб за игру, намного опережая своего главного на данный момент противника Джордана Биннингтона. Тот, так же как и Раск, одержал 15 побед, но пропускает в среднем на полшайбы больше.

Оборона «Бостона» не была бы такой надёжной и без каждый день совершающего подвиги Здено Хары. Капитан команды не только продолжает в 42 года выходить на лёд, но и провёл два последних матча со сломанной челюстью, которую он повредил, блокируя бросок. Сейчас Хара едва может говорить, но он и без слов способен завести команду на последний матч сезона. Ему это особенно нужно, чтобы стать одним из немногих игроков, которые выигрывали Кубок Стэнли на пятом десятке.

Успех «Сент-Луиса» будет во многом зависеть от формы Владимира Тарасенко. В последних четырёх матчах он забросил всего одну шайбу, а его показатель полезности за это время был разочаровывающим (–3). Российский хоккеист стал бесспорным героем плей-офф в глазах болельщиков «Блюза», но теперь от него требуется совершить ещё одно усилие над собой, чтобы прошлые старания не оказались напрасными.

За день до седьмой игры Тарасенко пропустил тренировку с командой, но это может оказаться как плохим знаком, так и хорошим — иногда игрокам нужно отвлечься и выйти из-под давления, чтобы потом блеснуть в свой звёздный час. Для «Сент-Луиса», никогда не побеждавшего в плей-офф, сейчас настал момент истины. В случае победы команда из Миссури станет первой за всю историю, кому удалось добраться до самой высокой вершины со дна турнирной таблицы регулярки в один календарный год.