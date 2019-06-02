Штрафное поражение: гол Барбашёва не спас «Сент-Луис» от разгрома в первом домашнем матче финала Кубка Стэнли

В третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ)) «Бостон» на выезде разгромил «Сент-Луис» со счётом 7:2 и вышел вперёд в серии до четырёх побед — 2:1. Подопечные Брюса Кэссиди обеспечили себе преимущество в четыре шайбы к исходу 21-й минуты встречи. Им удалось реализовать каждую из возможностей сыграть в большинстве. Таким образом, команда российских форвардов Владимира Тарасенко и Ивана Барбашёва была лишена шансов на успех. 23-летний москвич отметился первой шайбой в решающем противостоянии, а лидер «Блюз» не смог отличиться и впервые за восемь матчей не набрал очков.

Во втором матче плей-офф НХЛ хоккеисты «Сент-Луиса» отобрали у «Бостона» преимущество домашней площадки благодаря шайбе шведского защитника Карла Гуннарссона в овертайме. В Миссури им предстояло провести первый за 49 лет поединок финала Кубка Стэнли при поддержке родных трибун.

Журналисты не жалели комплиментов для подопечных Крэйга Беруби. В частности, накануне воскресного матча американское издание ESPN опубликовало большую статью, посвящённую прогрессу россиянина Владимира Тарасенко, который превратился в одного из лидеров «Блюз». А болельщики команды жили в предвкушении большого спортивного праздника, которого в Сент-Луисе не видели почти полвека.

Впрочем, у «Брюинз», на третий поединок финала были совершенно иные планы. Позволив триумфатору Западной конференции сравнять счёт в серии, лидеры команды столкнулись с мощной волной критики в свой адрес. Особенно досталось форвардам ударного звена Патрису Бержерону, Давиду Пастрняку и Брэду Маршанду, которые в двух стартовых встречах не набрали ни одного очка в равных составах. Трио просто обязано было на это отреагировать.

Ответный удар «Бостона» получился жёстким и мощным. Уже к 21-й минуте матча гости четыре раза зажгли красный свет за воротами «Сент-Луиса», а в целом за поединок отметились семью заброшенными шайбами при всего 24 бросках в створ за 60 минут игрового времени. В середине второго периода Беруби даже пришлось менять своего основного голкипера Джордана Биннингтона. 25-летний хоккеист, ставший одной из главных сенсаций текущего чемпионата НХЛ, ничего не мог поделать с натиском соперника и пропустил пять раз за 32 с небольшим минуты.

Как и в первом матче серии, в котором «Блюз» упустили преимущество в две результативные атаки и потерпели поражение со счётом 2:4, коллектив из Миссури подвела, в первую очередь, недисциплинированность. За три периода хозяева заработали в общей сложности семь удалений, доведя их общий счёт в противостоянии за Кубок Стэнли до 17. Это, мягко говоря, немало для команды, всерьёз намеревающейся завоевать трофей, — и не «убили» ни одного большинства оппонента.

Дружина Брюса Кэссиди реализовывала преимущество все четыре раза, когда оставалась в большинстве (заброшенными шайбами в формате «пять на четыре» отличились упомянутые выше Бержерон и Пастрняк, защитник Тори Круг и форвард Маркус Йоханссон), а особенно обидным для «Сент-Луиса» получился четвёртый пропущенный в матче гол.

Беруби использовал своё право потребовать видеопросмотр, когда за 10 секунд до окончания первого периода гол забил нападающий «Брюинз» Шон Курали. Арбитры никаких нарушений в действиях победителей Восточной конференции не усмотрели. Как следствие, «Блюз» были наказаны малым штрафом за задержку игры и пропустили от Пастрняка — после чего всякая интрига в поединке окончательно и бесповоротно умерла, а финальную сирену команды встретили при разгромном счёте 7:2 в пользу «Бостона».

Самым результативным хоккеистом встречи в конечном счёте стал Круг, набравший четыре очка — причём и его единственная шайба, и все три результативные передачи случились как раз в большинстве. Бержерон, Пастрняк и Маршанд набрали пять очков, и только Брэду не удалось расписаться в воротах «Блюз». Хотя расстроен этим после финальной сирены он, очевидно, не был.

«Мы через многое прошли в этом сезоне, поэтому привыкли полагаться друг на друга в неприятных ситуациях», — отметил форвард после матча, все семь шайб «Бостона» в котором забросили разные хоккеисты.

Когда уже исход матча был фактически предрешён, свой бомбардирский счёт в плей-офф НХЛ пополнил 23-летний российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев. Шайба, заброшенная в ворота голкипера «Брюинз» Туукки Раска, совершившего в общей сложности 27 спасений, стала для отечественного хоккеиста третьей в поединках на вылет в нынешнем сезоне и первой в финале. Всего в его активе значатся шесть баллов за результативность — неплохой показатель для хоккеиста, проводящего на льду менее 12 минут.

Четвёртый поединок серии «Бостон» — «Сент-Луис», который пройдёт на площадке представителя Западной конференции, состоится ранним утром вторника, 4 июня, по московскому времени. Его «Блюз» отчаянно необходимо выигрывать, любой ценой устраняя проблемы с дисциплиной и приводя в душевное равновесие Биннингтона. Именно вдохновенная игра голкипера во многом и помогла его партнёрам пробиться в финал Кубка Стэнли. Ведь в случае победы «Брюинз» противостояние, скорее всего, окажется недолгим. Поэтому следующая встреча может стать самой важной в борьбе за главный трофей.