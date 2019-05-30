Десятая шайба Тарасенко, пять удалений и гол ветерана в овертайме: как «Сент-Луис» впервые выиграл в финале Кубка Стэнли

Во втором матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 3:2. Победитель встречи определился в овертайме, а успех коллективу из Миссури принесла первая в текущем розыгрыше Кубка Стэнли шайба шведского защитника Карла Гуннарссона на отложенном штрафе. Как подопечные Крэйга Беруби сравняли счёт в решающем противостоянии сезона в НХЛ — в материале RT.

Сезон-2018/19 стал четвёртым в истории «Сент-Луиса», в котором коллективу из Миссури удалось пробиться в финал Кубка Стэнли, но ни одной победы в решающей серии плей-офф НХЛ хоккеисты «Блюз» ранее не одерживали. Они три раза терпели поражения в борьбе за трофей с сухим счётом 0:4 (дважды — от «Монреаль Канадиенс» в конце 1960-х, и один раз — от «Бостон Брюинз» весной 1970-го) и не слишком удачно начали текущее финальное противостояние.

Будучи одной из самых дисциплинированных команд лиги в поединках на вылет, дружина Крэйга Беруби заработала несвойственные себе десять минут штрафа в первом матче во вторник. В итоге команда упустила имевшееся у неё преимущество в две шайбы, позволив «Бостону» переломить ход встречи во втором периоде, напоминавшем избиение.

Конечно, нельзя сказать, что за 48 часов «Блюз» полностью удалось устранить проблему и избежать ненужных удалений. Уже на старте второго матча финала Кубка Стэнли форвард команды Сэмми Блез предоставил «Брюинз» возможность реализовать численное преимущество. В итоге триумфаторы Восточной конференции воспользовались им — отличился 27-летний центральный нападающий Чарли Койл. Но штрафы игроков «Сент-Луиса» (а их опять набралось пять) не оказались судьбоносными во втором поединке подряд.

В целом стартовая двадцатиминутка получилась весьма динамичной и, что важнее всего, невероятно результативной. Порой даже создавалось впечатление, что соперники проводят рядовой матч регулярного чемпионата и не слишком переживают за сохранность собственных ворот. К первому перерыву шайба за спинами Туукки Раска и Джордана Биннингтона побывала в общей сложности четыре раза, но добиться преимущества ни «Бостону», ни «Сент-Луису» не удалось.

На результативный бросок Койла ответил защитник «Блюз» Роберт Бортуццо. А когда хозяева вновь вышли вперёд благодаря стараниям форварда Йоакима Нордстрёма, настало время российского снайпера коллектива из Миссури Владимира Тарасенко. 27-летний хоккеист подловил на ошибке одного из лидеров «Брюинз» Брэда Маршанда и элегантно переиграл Раска, забросив свою десятую шайбу в плей-офф.

Этот успех позволил Тарасенко подняться на третью строчку списка лучших голеадоров плей-офф НХЛ — на данный момент 27-летний нападающий уступает лишь своему партнёру по команде Джейдену Шварцу (12 шайб) и уже завершившему борьбу за Кубок Стэнли Логану Кутюру из «Сан-Хосе Шаркс» (14). Кроме того, набрав своё 15-е очко в поединках на вылет, Владимир поднялся в десятку лучших их бомбардиров. Этот рейтинг с 20 баллами в активе возглавляет всё тот же Кутюр.

Сумасшедший первый период завершился на крайне минорной для «Бостона» ноте. 25-летний защитник Мэтт Гржелик получил удар локтем в голову от форварда «Сент-Луиса» Оскара Сандквиста. Судьи наказали шведа двумя минутами штрафа за толчок соперника на борт. В итоге Гржелик не только не смог продолжить встречу, но и попал в больницу. Теперь его участие в следующих матчах финала Кубка Стэнли под большим вопросом.

Выпустив пар в дебютные 20 минут, соперники успокоились — или, что более вероятно, получили указания от тренеров действовать в более осторожном ключе, не забывая об обороне, — поэтому основное время встречи так и завершилось со счётом 2:2.

Его изменению не способствовали ни двойной малый штраф защитника хозяев Коннора Клифтона за опасную игру высоко поднятой клюшкой, ни полторы минуты в формате «четыре на четыре» под занавес второго периода. Ощутимый перевес по голевым моментам имели хоккеисты «Блюз». За весь поединок Раску довелось отразить в общей сложности 34 броска по своим воротам, тогда как Биннингтон ограничился всего 21 спасением. Поэтому вполне закономерно, что именно «Блюз» упустили наилучший шанс вырвать победу в основное время. За две с небольшим минуты до его окончания шведский защитник гостей Карл Гуннарссон попал в штангу.

Впрочем, 32-летний хоккеист исправил ошибку в овертайме, между прочим, первом в матче финальной серии Кубка Стэнли с 2016 года. На исходе четвёртой минуты дополнительного времени Гуннарссон реализовал отложенный штраф игроков «Бостона», впервые поразив ворота противника «Блюз» в нынешнем плей-офф. В целом, эта шайба стала для него дебютной в поединках на вылет в заокеанской карьере, которую он начинал в сезоне-2009/10 в составе «Торонто Мэйпл Лифс».

Чтобы отпраздновать первую в истории клуба победу в противостоянии за Кубок Стэнли, коллективу из Миссури понадобились аж 14 попыток. Теперь, отобрав у «Брюинз» преимущество домашней площадки в финале, подопечные Беруби имеют всё необходимое, чтобы избавить клуб от статуса вечных неудачников плей-офф. Финальная серия возобновится ранним утром воскресения, 2 июня, по московскому времени на площадке «Сент-Луиса». Её фаворитом, по мнению букмекеров, по-прежнему остаётся «Бостон» — но в Миссури шестикратным обладателям трофея придётся крайне тяжело.