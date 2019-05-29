В сборной Финляндии по хоккею опровергли информацию о повреждении кубка за победу на ЧМ
- Reuters
По словам Кортелайнена, которые передаёт ТАСС, на фотографиях, появившихся в интернете, не оригинал трофея, а его копия.
Он отметил, что оригинал немного отличается от копии, которую команда получила в том состоянии, которое видно на снимках: без днища и части металлических деталей на основании.
Менеджер финской сборной также пояснил, что оригинальный кубок за победу на чемпионате мира команда держала в руках лишь на льду после финала, а затем в раздевалке, после чего он был возвращён организаторам турнира.
Сборная Финляндии третий раз в истории стала чемпионом мира, обыграв в финале ЧМ-2019 команду Канады.
Ранее стал известен состав групп ЧМ-2020 по хоккею.