В сборной Финляндии по хоккею опровергли информацию о повреждении кубка за победу на ЧМ

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Менеджер сборной Финляндии по хоккею Мика Кортелайнен опроверг сообщения СМИ о том, что игроки национальной команды повредили кубок за победу на чемпионате мира 2019 года.
В сборной Финляндии по хоккею опровергли информацию о повреждении кубка за победу на ЧМ
  • Reuters

По словам Кортелайнена, которые передаёт ТАСС, на фотографиях, появившихся в интернете, не оригинал трофея, а его копия.

Он отметил, что оригинал немного отличается от копии, которую команда получила в том состоянии, которое видно на снимках: без днища и части металлических деталей на основании.

Менеджер финской сборной также пояснил, что оригинальный кубок за победу на чемпионате мира команда держала в руках лишь на льду после финала, а затем в раздевалке, после чего он был возвращён организаторам турнира.

Сборная Финляндии третий раз в истории стала чемпионом мира, обыграв в финале ЧМ-2019 команду Канады.

Ранее стал известен состав групп ЧМ-2020 по хоккею.

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