Стал известен состав групп ЧМ-2020 по хоккею

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Определился состав участников групп на чемпионате мира по хоккею 2020 года, который пройдёт в Швейцарии.
Стал известен состав групп ЧМ-2020 по хоккею
  • Reuters

Как сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF), определился состав участников групп на чемпионате мира 2020 года.

Сборная России сыграет в группе В с национальными командами Финляндии, Швейцарии и США. Также в эту группу вошли коллективы из Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Игры группы В пройдут в Цюрихе.

В группу A попали сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании. Матчи будут сыграны в Лозанне.

Следующий чемпионат мира по хоккею пройдёт с 8 по 24 мая 2020 года.

Ранее КХЛ объявила номинантов на звания лучшего вратаря и лучшего наставника сезона. 

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