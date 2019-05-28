КХЛ объявила номинантов на звания лучшего вратаря и лучшего наставника сезона

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила номинантов на звания лучшего голкипера и лучшего главного тренера прошедшего сезона.
КХЛ объявила номинантов на звания лучшего вратаря и лучшего наставника сезона
  • РИА Новости

На звание лучшего голкипера сезона-2018/19 претендуют Василий Демченко («Трактор»), Якуб Коварж («Автомобилист»), Хенрик Карлссон («Барыс»), Игорь Шестёркин (СКА), Юха Метсола («Салават Юлаев») и Илья Сорокин (ЦСКА).

Определять лучшего тренера руководство лиги будет из следующего списка: Андрей Мартемьянов («Автомобилист»), Дэвид Немировски («Торпедо»), Игорь Никитин (ЦСКА), Николай Цулыгин («Салават Юлаев»), Боб Хартли («Авангард») и Андрей Скабелка («Барыс»).

Победителей объявят 28 мая на церемонии закрытия сезона КХЛ в концертном зале «Барвиха Luxury Village».

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