КХЛ объявила номинантов на звания лучшего вратаря и лучшего наставника сезона
- РИА Новости
На звание лучшего голкипера сезона-2018/19 претендуют Василий Демченко («Трактор»), Якуб Коварж («Автомобилист»), Хенрик Карлссон («Барыс»), Игорь Шестёркин (СКА), Юха Метсола («Салават Юлаев») и Илья Сорокин (ЦСКА).
В этом сезоне выбор особенно сложен.#KHLAwardspic.twitter.com/Cs5T6qDrBG— КХЛ (@khl) 28 мая 2019 г.
Определять лучшего тренера руководство лиги будет из следующего списка: Андрей Мартемьянов («Автомобилист»), Дэвид Немировски («Торпедо»), Игорь Никитин (ЦСКА), Николай Цулыгин («Салават Юлаев»), Боб Хартли («Авангард») и Андрей Скабелка («Барыс»).
Главные конструкторы и творцы успехов команд. #KHLAwardspic.twitter.com/27i8K8HRb8— КХЛ (@khl) 28 мая 2019 г.
Победителей объявят 28 мая на церемонии закрытия сезона КХЛ в концертном зале «Барвиха Luxury Village».