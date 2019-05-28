НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.

«Лиге необходимо большее количество фактов, прежде чем предпринимать какие-то меры и делать следующие шаги. Я не употребляю слово «расследование», потому что считаю его довольно неоднозначным. Кажется, Кузнецов признал, что был в той комнате, но я не знаю, что это было. Евгений утверждает, что ничего не употреблял. На этом основании я не собираюсь его ни в чём обвинять», — цитирует функционера Washington Post.

Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов попал на видео, на котором присутствует спящая девушка и белый порошок неизвестного происхождения.

Ранее сообщалось, что Кузнецов признал подлинность видео с порошком, но отрицает причастность к наркотикам.