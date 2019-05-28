Кузнецов признал подлинность видео с порошком, но отрицает причастность к наркотикам

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгений Кузнецов заявил, что действительно присутствует на видео со спящей девушкой и белым порошком, однако отрицает причастность к наркотикам и заявляет, что в любой момент готов пройти проверку.

«Видел, что в сети появилось это видео. Я никогда не принимал наркотики. Если есть ко мне вопросы, я готов пройти медицинскую экспертизу в любой момент. Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил это видео», — приводит слова Кузнецова «Спорт-Экспресс».

Также хоккеист добавил, что видео было сделано год назад после победы «Вашингтон Кэпиталз» в Кубке Стэнли. Кузнецов утверждает, что заглянул в номер к знакомым, а увидев, что там происходит, поспешно ушёл.

Ранее сообщалось, что Кузнецов попал на видео с белым порошком, «Вашингтон» проведёт проверку.