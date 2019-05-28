Кузнецов попал на видео с белым порошком, «Вашингтон» проведёт проверку

Короткая ссылка
Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгений Кузнецов попал в скандальное видео со спящей девушкой и белым порошком неизвестного происхождения.
Кузнецов попал на видео с белым порошком, «Вашингтон» проведёт проверку
  • © РИА Новости

После завершения чемпионата мира по хоккею в сети появилось видео, на котором российский форвард Евгений Кузнецов находится в гостиничном номере со спящей девушкой и белым порошком неизвестного происхождения.

«Нам известно о видео, которое появилось в соцсетях с Евгением Кузнецовым. В настоящее время мы занимаемся сбором фактов, на данном этапе не будет дальнейших комментариев», — цитирует заявление представителей «Вашингтон Кэпиталз» журналист Джей Джей Риган.

Ранее сообщалось, что Тарасенко набрал очки в седьмом подряд матче плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить