Кузнецов попал на видео с белым порошком, «Вашингтон» проведёт проверку

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгений Кузнецов попал в скандальное видео со спящей девушкой и белым порошком неизвестного происхождения.

После завершения чемпионата мира по хоккею в сети появилось видео, на котором российский форвард Евгений Кузнецов находится в гостиничном номере со спящей девушкой и белым порошком неизвестного происхождения.

«Нам известно о видео, которое появилось в соцсетях с Евгением Кузнецовым. В настоящее время мы занимаемся сбором фактов, на данном этапе не будет дальнейших комментариев», — цитирует заявление представителей «Вашингтон Кэпиталз» журналист Джей Джей Риган.

Ранее сообщалось, что Тарасенко набрал очки в седьмом подряд матче плей-офф НХЛ.