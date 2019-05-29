Тарасенко рассказал, за счёт чего «Сент-Луису» удалось переломить ход сезона НХЛ в свою пользу
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«По ходу сезона все в нашем коллективе стали думать не об индивидуальных достижениях, а о командных интересах, что позволило подняться со дна таблицы», — приводят слова Тарасенко «Известия».
Он отметил, что после серии из 11 побед в команде поняли, в чём заключается секрет успеха.
«Если мы будем сплочённым коллективом, то есть шансы обыграть любую команду. Ребята сплотились, и это дало результат», — добавил российский форвард.
«Сент-Луис» завершил регулярный чемпионат НХЛ на пятом месте в Западной конференции и вышел в плей-офф, пробившись в финал Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что «Бостон» обыграл «Сент-Луис» в первом матче финала НХЛ.