«Бостон» обыграл «Сент-Луис» в первом матче финала НХЛ, Тарасенко забросил шайбу
- © Reuters
Встреча, проходившая в Бостоне, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
В составе победителей заброшенные шайбы на счету Конора Клифтона, Чарли Макэвоя, Шона Курали и Брэда Маршана.
У «Сент-Луиса» сирену за воротами соперника зажигали Брэйден Шенн и Владимир Тарасенко.
Российский форвард «Блюз» Иван Барбашёв не отличился результативными действиями. Его партнёр по команде Владимир Тарасенко набрал одно очко.
Счёт в серии — 1:0 в пользу «Брюинз». Следующий матч между этими командами состоится в ночь на 30 мая в Бостоне.
Ранее Плющев высказался о целесообразности вызова в сборную игроков НХЛ.