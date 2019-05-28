«Бостон» обыграл «Сент-Луис» в первом матче финала НХЛ, Тарасенко забросил шайбу

В первом матче финальной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» на своей площадке одержал победу над «Сент-Луис Блюз».

Встреча, проходившая в Бостоне, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе победителей заброшенные шайбы на счету Конора Клифтона, Чарли Макэвоя, Шона Курали и Брэда Маршана.

У «Сент-Луиса» сирену за воротами соперника зажигали Брэйден Шенн и Владимир Тарасенко.

Российский форвард «Блюз» Иван Барбашёв не отличился результативными действиями. Его партнёр по команде Владимир Тарасенко набрал одно очко.

Счёт в серии — 1:0 в пользу «Брюинз». Следующий матч между этими командами состоится в ночь на 30 мая в Бостоне.

Ранее Плющев высказался о целесообразности вызова в сборную игроков НХЛ.