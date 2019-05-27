Плющев высказался о целесообразности вызова в сборную игроков НХЛ

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Экс-наставник сборной России Владимир Плющев считает, что если игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приезжают выступать за главную команду страны, то должны отвечать за результат.
Плющев высказался о целесообразности вызова в сборную игроков НХЛ
  • Reuters

«Если люди приняли приглашение в сборную, то они считали, что в состоянии решать те задачи, которые перед ними стояли. Думаю, что большинству кандидатов, в том числе, например, Артемию Панарину, предложения делались заранее. Кто-то оказался без контракта, кто-то не приехал по личным причинам, кто-то был задействован в плей-офф Кубка Стэнли. Но если они согласились выступать на первенстве планеты, то должны за это отвечать», — отметил эксперт в интервью RT.

Сборная России по хоккею, несмотря на приезд большого количества игроков НХЛ, не сумела одержать победу на чемпионате мира, завоевав бронзовые медали.

Ранее Плющев назвал Андрея Василевского лучшим вратарём мира.

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