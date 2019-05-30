Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счёт в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном»

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«Сент-Луис Блюз» в овертайме одержал победу над «Бостон Брюинз» во втором матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счёт в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном»
  • Reuters
  • © Greg M. Cooper-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Бостоне и завершилась в пользу гостей — 3:2.

В составе хозяев отличились Чарли Койл и Юаким Нордстрём. «Блюзмены» на это ответили голами Роберта Бортуццо и Владимира Тарасенко, а в овертайме Карл Гуннарсон принёс победу «Сент-Луису».

Таким образом, счёт в финальной серии Кубка Стэнли стал равным — 1:1. Следующая игра состоится 2 июня в Сент-Луисе.

Ранее Тарасенко рассказал, за счёт чего «Сент-Луису» удалось переломить ход сезона НХЛ в свою пользу.

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