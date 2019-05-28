Шайба Тарасенко не спасла: «Бостон» выиграл у «Сент-Луиса» первый матч финала Кубка Стэнли

В первом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» на своей площадке одержал победу над «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:2. Уступая с разницей в две шайбы в начале второго периода, команда Брюса Кэссиди сумела переломить ход поединка и сделала первый шаг к завоеванию седьмого в истории клуба Кубка Стэнли. У гостей девятый гол в нынешнем розыгрыше записал себе в актив россиянин Владимир Тарасенко.

Выход «Сент-Луиса» в финал Кубка Стэнли стал одним из красивейших сюжетов текущего розыгрыша плей-офф НХЛ. На фоне раннего вылета записных фаворитов (впервые за всё время существования турнира победители каждого из четырёх дивизионов завершили борьбу за заветный трофей по итогам первого же раунда) разворачивалась неожиданная история успеха клуба из Миссури.

Занимая в январе последнее место в турнирной таблице Западной конференции и имея наименьшее количество очков во всей лиге, «Блюз» сумели переломить ход неудачно складывающегося для них сезона и преподнести сюрприз в поединках на вылет. В частности, они сломили сопротивление «Виннипег Джетс» и «Сан-Хосе Шаркс», котировавшихся существенно выше экспертами и букмекерами, причём не имея преимущества домашней площадки в противостояниях с номинальными фаворитами.

Основными причинами столь грандиозного переворота принято считать два кадровых решения: назначение прославленного тафгая Крэйга Беруби на пост главного тренера и ставку на голкипера-новичка Джордана Биннингтона как на безоговорочного первого номера команды. До начала нынешнего сезона 25-летний канадец, некогда выбранный «Блюз» в третьем раунде драфта, имел в своём послужном списке лишь один поединок в сильнейшей лиге планеты, причём крайне неудачный.

Однако, получив шанс всей своей жизни, один из претендентов на приз «Лучшему новичку года» принялся выдавать фантастический хоккей. Он пропускал менее двух шайб за игру регулярного чемпионата, отражая почти 93% бросков по собственным воротам, и держал марку в плей-офф, установив новый рекорд клуба по количеству побед в одном розыгрыше Кубка Стэнли — 12.

В свою очередь, попадание «Бостона» в главную серию сезона громкой сенсацией не стало, ведь под руководством Брюса Кэссиди в Массачусетсе создался образцовый сплав молодости и опыта. Ведущие игроки команды вроде защитника Здено Хары или форварда Патриса Бержерона завоёвывали главный трофей клубного хоккея в сравнительно недалёком 2011 году. Становился обладателем Кубка Стэнли и финский голкипер Туукка Раск, хотя восемь лет назад он был только сменщиком американца Тима Томаса и ни одного матча в плей-офф не сыграл.

А качества и глубины составу триумфатора Восточной конференции добавляют молодые исполнители на недорогих контрактах, например дебютировавший в НХЛ лишь два года назад защитник Чарли Макэвой, в свои 21 ставший совершенно незаменимым элементом мощного коллектива.

Начиная серию до четырёх побед на своём льду и банально имея чуть больше кубкового опыта, нежели соперник («Брюинз» играли в матчах на вылет в десяти из 12 последних сезонов и в семи случаях преодолевали барьер первого раунда), подопечные Кэссиди считались фаворитами противостояния — пусть и не безоговорочными.

Но дебют первого матча сформировал впечатление, что сказка «Сент-Луиса» продолжается: гости здорово реализовывали немногочисленные моменты и ко второй минуте второго периода лидировали со счётом 2:0. В обеих голевых комбинациях своей команды, случившихся в равных составах, поучаствовал канадский центрфорвард Брэйден Шенн, сначала отличившийся самостоятельно, а затем ассистировавший Владимиру Тарасенко. Для россиянина эта шайба стала девятой в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ — и, разумеется, первой в карьере в финале Кубка Стэнли, где он ранее никогда не играл.

Впрочем, ощутимое преимущество хоккеистов «Бостона» позволило им вернуться в игру ещё до второго перерыва. Хозяева почти в два раза превзошли «Блюз» по количеству бросков в створ ворот (37 против 20) и пять раз играли в большинстве, тогда как сами удалялись лишь дважды.

Упомянутый выше Макэвой забросил шайбу в формате «пять на четыре», когда свой малый штраф отбывал шведский нападающий коллектива из Миссури Оскар Сундквист, а перед ним отметился ещё один игрок обороны Коннор Клифтон. Как и Биннингтон, 24-летний американский защитник полноценно дебютировал в сильнейшей лиге планеты только в сезоне-2018/19, перед этим показав себя с лучшей стороны и в студенческом чемпионате США, и в фарм-клубе «Бостона» в АХЛ.

«Сент-Луис» провалил значительную часть второй двадцатиминутки, соотношение бросков в которой было 18:3 в пользу хозяев. После этого команда так и не смогла прийти в себя, что после финальной сирены признал даже наставник команды Беруби. И более чем закономерно, что в заключительном периоде в воротах «Блюз» побывали ещё две шайбы.

Решающий бросок нанёс 26-летний нападающий Шон Курали, с двумя очками в активе ставший самым результативным игроком в составе «Бостона» (американец — единственный, кто поучаствовал более чем в одной результативной атаке дружины Кэссиди). А один из главных героев затяжного кубкового похода «Брюинз» Брэд Маршан, сочетающий в себе бомбардирский талант и исключительные по меркам современного хоккея навыки провокатора, воспользовался заменой Биннингтона на шестого полевого игрока и установил окончательный счёт 4:2 за пару минут до конца основного времени.

В предыдущий раз, когда «Бостон» и «Сент-Луис» встречались в плей-офф НХЛ (а было это 49 лет назад, в финале розыгрыша Кубка Стэнли в сезоне-1969/70), их противостояние завершилось предельно убедительной победой «Брюинз» в четырёх матчах. Чтобы избежать повторения крайне неприятной истории, «Блюз» за двое суток необходимо по меньшей мере решить проблемы с дисциплиной и максимально сократить количество удалений — проводя по десять минут за игру в меньшинстве, завоевать чемпионский титул подопечным Беруби будет исключительно сложно.