«Слован» не нашёл спонсоров для выступления в КХЛ и вернётся в чемпионат Словакии

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Братиславский «Слован», выступавший в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 2012 года, в следующем сезоне откажется от участия в турнире по причине недостаточного финансирования.
«Слован» не нашёл спонсоров для выступления в КХЛ и вернётся в чемпионат Словакии
  • РИА Новости

«Мы не нашли инвестора для продолжения выступлений в КХЛ. Мы уже уведомили об этом руководство лиги. Я говорил с руководителем Федерации хоккея Словакии Мартином Кохутом, чтобы инициировать процесс возвращения команды в высший дивизион страны», — цитирует sport.aktuality.sk члена совета директоров и исполнительного вице-президента клуба Юрая Широки — младшего.

В прошлом сезоне «Слован» занял последнее место в Западной конференции КХЛ.

Ранее сообщалось, что «Слован» может покинуть КХЛ из-за проблем с финансированием.

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