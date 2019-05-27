«Слован» не нашёл спонсоров для выступления в КХЛ и вернётся в чемпионат Словакии

Братиславский «Слован», выступавший в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 2012 года, в следующем сезоне откажется от участия в турнире по причине недостаточного финансирования.

«Мы не нашли инвестора для продолжения выступлений в КХЛ. Мы уже уведомили об этом руководство лиги. Я говорил с руководителем Федерации хоккея Словакии Мартином Кохутом, чтобы инициировать процесс возвращения команды в высший дивизион страны», — цитирует sport.aktuality.sk члена совета директоров и исполнительного вице-президента клуба Юрая Широки — младшего.

В прошлом сезоне «Слован» занял последнее место в Западной конференции КХЛ.

Ранее сообщалось, что «Слован» может покинуть КХЛ из-за проблем с финансированием.