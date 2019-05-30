Ковальчук возмущён мнением о том, что он, Овечкин и Малкин без желания играли на ЧМ

Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук назвал бредом мнение о том, что он, Александр Овечкин и Евгений Малкин без особого желания играли на минувшем чемпионате мира в Словакии.

«Мы выступали спустя рукава? Вы в это верите? Не верите? Так если вы в это не верите, зачем об этом даже говорить? Это бред», — цитирует Ковальчука «Спорт-Экспресс».

Он также ответил на слова о том, что подобные комментарии пишут некоторые болельщики национальной команды.

«Они вообще хоккей смотрели, кроме чемпионата мира? Ещё что-то смотрели?» — добавил Ковальчук.

На турнире сборная России завоевала бронзу, одолев в матче за третье место Чехию.

Ранее Ковальчук ответил на вопрос о своей роли игрока четвёртого звена на ЧМ по хоккею.