Ковальчук возмущён мнением о том, что он, Овечкин и Малкин без желания играли на ЧМ
«Мы выступали спустя рукава? Вы в это верите? Не верите? Так если вы в это не верите, зачем об этом даже говорить? Это бред», — цитирует Ковальчука «Спорт-Экспресс».
Он также ответил на слова о том, что подобные комментарии пишут некоторые болельщики национальной команды.
«Они вообще хоккей смотрели, кроме чемпионата мира? Ещё что-то смотрели?» — добавил Ковальчук.
На турнире сборная России завоевала бронзу, одолев в матче за третье место Чехию.
Ранее Ковальчук ответил на вопрос о своей роли игрока четвёртого звена на ЧМ по хоккею.