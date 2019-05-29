Ковальчук ответил на вопрос о своей роли игрока четвёртого звена на ЧМ по хоккею

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Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук ответил на вопрос о своей роли игрока четвёртого звена на чемпионате мира в Словакии.

«Когда столько не то чтобы звёзд, но успешных хоккеистов приезжают в одну команду, понятно, что у каждого из них будет совсем другая роль. Не та, что в клубе, в котором они играют. Поэтому с этим надо не то чтобы смириться, но принять как должное», — цитирует форварда «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что ни один нападающий национальной команды не играл на турнире более 22 минут. По его словам, иногда приходилось делать то, чем не занимался до этого, если того требовала ситуация.

«Ничего страшного нет. В некоторых матчах я играл и по 15 минут. В некоторых — по 9», — сказал Ковальчук.

На турнире сборная России завоевала бронзу, одолев в матче за третье место Чехию.

Ранее Евгений Дадонов прокомментировал бронзу сборной России на ЧМ-2019.

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