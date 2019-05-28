Дадонов прокомментировал бронзу сборной России на ЧМ-2019
- Reuters
«На самом деле, настроения на матч за третье место не было. Но это продолжалось до тех пор, пока судья не совершил первое вбрасывание. Со свистком рефери удалось включиться в игру. Было очень тяжело, но мы поговорили, пообщались с тренерами и вышли биться с чехами за победу», — заявил он.
По его словам, россияне хотели выиграть эту встречу, поскольку знали, что бронзовые медали — это лучше, чем ничего.
Ранее хоккеист сборной СССР восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов оценил выступление национальной команды на ЧМ-2019.