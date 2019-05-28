Дадонов прокомментировал бронзу сборной России на ЧМ-2019

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Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал бронзу национальной команды на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Дадонов прокомментировал бронзу сборной России на ЧМ-2019
  • Reuters

«На самом деле, настроения на матч за третье место не было. Но это продолжалось до тех пор, пока судья не совершил первое вбрасывание. Со свистком рефери удалось включиться в игру. Было очень тяжело, но мы поговорили, пообщались с тренерами и вышли биться с чехами за победу», — заявил он.

По его словам, россияне хотели выиграть эту встречу, поскольку знали, что бронзовые медали — это лучше, чем ничего.

Ранее хоккеист сборной СССР восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов оценил выступление национальной команды на ЧМ-2019.

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