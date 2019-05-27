Михайлов оценил выступление сборной России на ЧМ по хоккею

Хоккеист сборной СССР восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов в беседе с kp.ru оценил выступление национальной команды на ЧМ-2019.

«Финны просто не давали дышать нашим нападающим. И они не смогли взломать самоотверженную и организованную оборону финской команды. Конечно, надо отметить хорошую игру финского вратаря», — заявил он.

По его словам, неплохо, что сборная России заняла третье место.

Ранее двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов призвал не критиковать подопечных Ильи Воробьёва.

Он подчеркнул, что команда продемонстрировала положительный результат, несмотря на то что все хоккеисты находились в разной физической и психологической форме и некоторым из них было непросто адаптироваться к непривычным условиям.