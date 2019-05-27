«Эта бронза — заслуга Василевского минимум на 80%»: как в стране оценили выступление сборной России на ЧМ по хоккею

Российские хоккеисты сумели собраться на заключительный матч чемпионата мира и оказать достойное сопротивление сопернику, несмотря на неудачу в полуфинале. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков. В целом он признал результаты турнира удовлетворительными. Чемпион мира 1993 года Алексей Николишин отметил желание подопечных Ильи Воробьёва бороться до конца, а двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил мнение, что главный тренер национальной команды не справился с задачей завоевать золотые медали.

«Для нас это задел на будущее»

Итоги чемпионата мира по хоккею для сборной России признаны удовлетворительными. Об этом после завершения турнира заявил министр спорта РФ Павел Колобков. Чиновник отметил накал борьбы в матче за третье место и подчеркнул, что намерен лично поздравить тренерский штаб и игроков с завоеванием бронзовых медалей мирового первенства.

«Наша команда проявила силу воли, характер и выдержку. Матч за третье место запомнился бескомпромиссной борьбой и красивым хоккеем. Поздравляю сборную с этим результатом и в ближайшее время планирую встретиться с командой. Мы надолго запомним этот чемпионат мира, ведь наша команда шла без поражений до полуфинала и имела все шансы биться за золото», — цитирует Колобкова пресс-служба Минспорта.

Президент федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поддержал мнение министра, а также заявил, что главный тренер команды Илья Воробьёв продолжит работу с национальным коллективом. Кроме того, трёхкратный олимпийский чемпион высоко оценил игру чешской команды в матче за третье место и подчеркнул, что бронзовые награды команда приняла с позитивным настроем.

«В полуфинале, играя против Канады, чехи не такой сильный хоккей показали, но, выйдя против нас, начали грызть лёд зубами. Соперник сыграл достойно, так что я благодарен ребятам, которые собрались и дали отпор. Конечно же, мы все хотели золота, но лучше бронза, чем серебро. Когда завоёвываешь медали в борьбе, это значит, что уезжаешь с победой», — заявил глава российского хоккея.

Подводя итоги турнира, глава штаба сборной Роман Ротенберг отметил значимость нынешнего результата для всего отечественного спорта. По его мнению, Россия доказала, что она по праву входит в элиту мирового хоккея.

«Мы проделали огромную работу. Все переживали, и по ходу турнира команда стала единым целым. Отдали всё, что могли. Девять побед из десяти, одной не хватает. Есть от чего отталкиваться. В этом сезоне у нас бронза U-20, серебро U-18, сейчас — бронза. Для нас это задел на будущее», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

«Воробьёв не справился с задачей завоевать золотые медали»

Несмотря на высокую оценку со стороны спортивного руководства, действия сборной России в матче с командой Чехии вызвали массу вопросов у хоккейных экспертов. Так, чемпион мира и бронзовый призёр Олимпиады Андрей Николишин заявил, что россияне по игре уступили своему сопернику.

«Они нас перебросали, создавали больше моментов, активно выезжали на ударные позиции. Нас спасла надёжная оборона и шикарная игра Андрея Василевского. Он был лучшим в матче. Но побеждает вся команда, а не отдельно взятый игрок. Конечно, будучи максималистами, мы хотели только золота, но хорошо, что ребята нашли силы не опустить рук и закончить чемпионат на мажорной ноте», — цитирует Николишина Sport24.

Об игре российского голкипера высказался и двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков. По мнению экс-нападающего «Ак Барса», команде было сложно настроиться на утешительный финал, однако чёткие действия Василевского на последнем рубеже вселили в его партнёров уверенность.

«Было тяжело и физически, и психологически. Две шайбы, которые мы забили с игры, стали подарком после сухого матча с финнами, а вот то, что происходило дальше, логическому объяснению не поддаётся. Спасибо Василевскому! Он доказал, что является одним из лучших вратарей мира. Эта бронза — его заслуга минимум на 80%. У чехов были железные моменты, где спасал только наш вратарь. Он наш лучший игрок на турнире. Ну и лучший вратарь первенства», — уверен эксперт.

Он также заявил, что побороться за золото российскому коллективу помешало стечение обстоятельств. Специалист подчеркнул, что по уровню мастерства и качеству хоккея сборной России на турнире не было равных.

«Третье место сборной России на чемпионате мира — провал? Конечно, нам бы хотелось попасть в финал, сыграть там с Канадой. За этим противостоянием следил бы весь мир. Но давайте помнить о том, что мы в девяти матчах из десяти одержали победу! Да, проиграли один, и то с разницей в одну шайбу. Так что в целом турнир получился хорошим. А с финнами просто произошёл самый настоящий несчастный случай», — добавил Бадюков.

В свою очередь, бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд пожаловался на неоднородность выступления подопечных Ильи Воробьёва на турнире.

«Василевский — вне конкуренции, лучший игрок на протяжении всего турнира. Откровенно говоря, я крайне удивлён, что на предварительном этапе и в плей-офф как будто были две разные команды. Одна выступила фантастически, а вторая меня огорчила», — признался Вайсфельд.

Скептическое отношение относительно достигнутого результата высказал и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. По его мнению, после турнира много вопросов возникло как к игрокам, так и к тренерскому штабу.

«Конечно, расстраиваться не нужно, но для сборной России бронза — это не успех. Были собраны все звёзды, я думаю, они сами недовольны этим результатом. Не хватило результативности, свежести, напора — таких простых для хоккея вещей. Тренер набрал такой состав, видел какой-то рисунок игры, но не справился с задачей завоевать золотые медали», — заявил Кожевников ТАСС.

«Нужно радоваться всем медалям»

Тем не менее некоторые эксперты отметили и положительные стороны выступления сборной. Так, по мнению чемпиона мира 1993 года Андрея Николишина, ни одного из хоккеистов нельзя обвинить в отсутствии желания бороться.

«Хорошее выступление, команда играла результативно, зрелищно. Многие ребята приехали из НХЛ, и в силу этого мы их нечасто видим. Было приятно посмотреть, как они с душой и настроением выступали за сборную. В целом чемпионат получился очень интересным», — приводит слова экс-хоккеиста сайт телеканала «360».

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов также призвал не критиковать подопечных Ильи Воробьёва. Он подчеркнул, что команда продемонстрировала положительный результат, несмотря на то что все хоккеисты находились в разной физической и психологической форме и некоторым из них было непросто адаптироваться к непривычным для себя условиям.

«В любом случае нужно порадоваться бронзовым медалям. Стоит отметить, что все ребята приехали с радостью, это большое дело. Им было очень сложно объединиться в плане тактики и всего остального, но они старались и довольно стабильно провели чемпионат. В целом уровень соревнований довольно высокий, и он растёт с каждым годом», — рассказал Юрзинов.

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира по хоккею Алексей Яшин добавил, что сборная России традиционно является одним из главных раздражителей для многих коллективов, в связи с чем любой соперник выходит против неё с удвоенной мотивацией.

«Считаю, что нужно радоваться всем медалям. Мы завоевали бронзу в таком тяжёлом матче. Каждая игра складывалась по-разному, в полуфинале не получилось забросить, потому что соперник не давал этого сделать», — уверен Яшин.

Экс-наставник сборной России Вячеслав Быков, в свою очередь, тоже не склонен драматизировать ситуацию и предлагает оценивать выступление в целом, а не исходя из результата одного матча.

«К сожалению, сборная России побеждала весь турнир, но один матч перечеркнул все надежды. Необходимо проанализировать неудачу и сделать выводы. Важно избегать эмоций и не предавать анафеме ребят, которые отдали все силы за команду и за страну», — цитируют Быкова «Известия».