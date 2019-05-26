Ротенберг назвал бронзу на ЧМ заделом на будущее

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Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг подвёл итоги выступлений национальной команды на чемпионате мира в Словакии.
Ротенберг назвал бронзу на ЧМ заделом на будущее
  • РИА Новости

«Мы проделали очень большую работу. Все переживали, команда стала единым коллективом. Каждый отдал всё, что мог. Девять побед из десяти, одной не хватает, мы это понимаем. Есть от чего оттолкнуться. В этом сезоне у нас бронза молодёжного чемпионата мира и сейчас бронза. Мы идём в лидерах среди хоккейных стран. Для нас это задел на будущее», — сказал Ротенберг.

Став единственной командой, выигравшей все матчи группового этапа чемпионата мира — 2019, сборная России потерпела поражение в полуфинале от команды Финляндии.

Ранее сообщалось, что Плющев ответил, должен ли Воробьёв оставаться на посту главного тренера сборной России.

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