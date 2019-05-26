Ротенберг назвал бронзу на ЧМ заделом на будущее

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг подвёл итоги выступлений национальной команды на чемпионате мира в Словакии.

«Мы проделали очень большую работу. Все переживали, команда стала единым коллективом. Каждый отдал всё, что мог. Девять побед из десяти, одной не хватает, мы это понимаем. Есть от чего оттолкнуться. В этом сезоне у нас бронза молодёжного чемпионата мира и сейчас бронза. Мы идём в лидерах среди хоккейных стран. Для нас это задел на будущее», — сказал Ротенберг.

Став единственной командой, выигравшей все матчи группового этапа чемпионата мира — 2019, сборная России потерпела поражение в полуфинале от команды Финляндии.

Ранее сообщалось, что Плющев ответил, должен ли Воробьёв оставаться на посту главного тренера сборной России.