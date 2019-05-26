Плющев ответил, должен ли Воробьёв оставаться на посту главного тренера сборной России

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев ответил на вопрос, должен ли нынешний наставник национальной команды Илья Воробьёв оставаться на своём посту после поражения от Финляндии в полуфинале чемпионата мира.

«Я этот вопрос не обсуждаю и не считаю его корректным. Мы жертвоприношения приносим? У нас скоро сборную никто тренировать не захочет, если будем так относиться и к тренерам, и к игрокам», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По его мнению, не нужно делать никаких радикальных решений, так как не факт, что это что-то поменяет. Он считает, что на данный момент надо выявить причины неудачи.

«Обсуждать это должны специалисты, а не широкая публика, потому что меры могут быть не очень популярными для одних, немного неудобными для других и в чём-то устраивающие третьих», — сказал Плющев.

Ранее Ротенберг заявил, что сборная России по хоккею будет играть на победу в матче за бронзу.