Плющев ответил, должен ли Воробьёв оставаться на посту главного тренера сборной России
- РИА Новости
«Я этот вопрос не обсуждаю и не считаю его корректным. Мы жертвоприношения приносим? У нас скоро сборную никто тренировать не захочет, если будем так относиться и к тренерам, и к игрокам», — цитирует эксперта «Чемпионат».
По его мнению, не нужно делать никаких радикальных решений, так как не факт, что это что-то поменяет. Он считает, что на данный момент надо выявить причины неудачи.
«Обсуждать это должны специалисты, а не широкая публика, потому что меры могут быть не очень популярными для одних, немного неудобными для других и в чём-то устраивающие третьих», — сказал Плющев.
Ранее Ротенберг заявил, что сборная России по хоккею будет играть на победу в матче за бронзу.