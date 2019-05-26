Плющев ответил, должен ли Воробьёв оставаться на посту главного тренера сборной России

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев ответил на вопрос, должен ли нынешний наставник национальной команды Илья Воробьёв оставаться на своём посту после поражения от Финляндии в полуфинале чемпионата мира.
Плющев ответил, должен ли Воробьёв оставаться на посту главного тренера сборной России
  • РИА Новости

«Я этот вопрос не обсуждаю и не считаю его корректным. Мы жертвоприношения приносим? У нас скоро сборную никто тренировать не захочет, если будем так относиться и к тренерам, и к игрокам», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По его мнению, не нужно делать никаких радикальных решений, так как не факт, что это что-то поменяет. Он считает, что на данный момент надо выявить причины неудачи.

«Обсуждать это должны специалисты, а не широкая публика, потому что меры могут быть не очень популярными для одних, немного неудобными для других и в чём-то устраивающие третьих», — сказал Плющев.

Ранее Ротенберг заявил, что сборная России по хоккею будет играть на победу в матче за бронзу.

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