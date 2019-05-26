Отсутствие плана Б и неудачная игра лидеров: почему сборная России уступила Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею

В полуфинале чемпионата мира по хоккею главный тренер сборной России Илья Воробьёв не смог произвести необходимые изменения, чтобы переломить ход матча с Финляндией. Российские хоккеисты не справились с постоянным давлением со стороны соперника, а лидерам не удалось повести за собой команду в нужный момент. О том, почему сборная России не вышла в финал турнира, — в материале RT.

К большому сожалению для российских болельщиков, сказка сборной России на чемпионате мира в Словакии подошла к концу. В полуфинале подопечные Ильи Воробьёва потерпели своё первое поражение на турнире и не смогли подарить любителям хоккея классическое противостояние между «красной машиной» и «кленовыми листьями». В роли обидчика главного фаворита первенства выступила беззвёздная, но очень сыгранная и неуступчивая команда Финляндии под руководством Юкки Ялонена.

Надо отметить, что Суоми является одним из самых неудобных соперников для сборной России. На момент полуфинала чемпионата мира 2019 года коллективы провели между собой 123 очные встречи, в которых одержали практически равное количество побед. Отечественные хоккеисты брали верх 60 раз, их оппоненты — 57, а ещё шесть матчей завершились вничью. Эта статистика вряд ли являлась простым совпадением и ясно давала понять, что для Ильи Ковальчука и компании эта игра не станет лёгкой прогулкой.

Об этом говорило и присутствие на тренерском мостике сборной Финляндии Юкки Ялонена. Восемь лет назад он уже смог остановить «красную машину», причём сделал это на той же самой «Ондрей Непела Арене» в Братиславе. Тогда «львы» отправили три безответные шайбы в ворота Константина Барулина и проследовали в финал, в котором сломили сопротивление шведов. К 2019 году этот триумф так и остаётся для Суоми единственным в XXI веке.

Стоит отметить, что финны вряд ли хоть кого-то удивили своей тактикой в матче со сборной России. Коллектив Ялонена не имел в своём составе мастеров такого уровня, как Овечкин, Малкин и Гусев, но предстал отлично выученной тренерской командой, способной исполнять на льду любую из задач наставника. С первых минут «львы» навязали борьбу на каждом участке площадки, мешая «красной машине» использовать свои сильнейшие стороны, что и стало залогом успеха.

Под этим непрекращающимся давлением сборная России стала часто ошибаться, позволяя сопернику перехватывать шайбу и раз за разом опасно набрасывать её на ворота Андрея Василевского. На протяжении почти всей встречи вратарь «Тампа-Бэй» был вынужден выручать своих партнёров, но в середине третьего периода дрогнул даже претендент на «Везина Трофи».

Подопечные Ильи Воробьёва пытались придерживаться своей фирменной манеры игры, которая уже успела стать объектом всеобщего любования. Они пытались молниеносно переходить из обороны в атаку, но там натыкались на крепкую защиту противника. Финны уверенно перекрывали зоны, замедляли скоростных российских форвардов, не давали им проходить на пятак. Россиянам оставалось пробираться через фланги, но эти попытки зачастую завершались борьбой у борта.

Финны же действовали довольно агрессивно и в первом периоде даже перебросали своих соперников. Поначалу могло показаться, что россияне осознанно немного уступили инициативу, чтобы иметь больше шансов на контратаках, но оказалось, что это было не так. Финны навязывали своим оппонентам жёсткую борьбу, серьёзно подтачивая силы подопечных Воробьёва как физически, так и эмоционально.

Это особенно проявилось в концовке матча, когда подопечные Воробьёва выглядели измождёнными. С каждой минутой им всё меньше удавались скоростные рейды, а атаки превратились в отчаянные броски из неудобных положений и набросы на ворота без шанса побороться на пятаке.

Видя отчаяние своих подопечных, в ход игры должен был вмешаться тренерский штаб, но в нужный момент у российской сборной просто не оказалось плана Б. То, что работало в матчах со Швецией и США, на этот раз не принесло успеха. Возможно, Воробьёву стоило решиться на какие-то изменения, но он продолжал упрямо следовать своей тактике.

Причём это касается и игровых сочетаний. Взять хотя бы звено Овечкина и Кузнецова, которое на протяжении всего турнира оставалось одним из самых нерезультативных в сборной. Ещё по ходу регулярного сезона НХЛ наставник «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден заметил, что россияне уже не так здорово взаимодействуют друг с другом, и развёл их по разным тройкам. В результате Александр, большую часть сезона выступавший вместе с Никласом Бэкстрёмом, стал лучшим снайпером чемпионата.

Примечательно, что это даже стало причиной шуток со стороны пресс-службы Международной федерации хоккея (IIHF). Так, в Twitter организации опубликовали шутливый рейтинг команд, в котором напротив сборной России значилась фраза: «Советская поговорка: «Когда начинается игра, работа тренера заканчивается».

Отсутствие тренерских решений не снимает ответственности за поражение и с самих игроков. В преддверии турнира российские болельщики ждали настоящей феерии от всё того же Овечкина и Малкина, но легендарные спортсмены так и не смогли продемонстрировать привычный для себя уровень мастерства. Если оставить за скобками команды уровня Италии и Норвегии, в матчах с участниками плей-офф форварды набрали всего четыре очка на двоих.

Из этой пары Малкин оказался единственным, кто смог отметиться баллами за результативность в решающих матчах турнира. Но передачи на Михаила Григоренко во встрече с США явно мало, чтобы назвать выступление Евгения впечатляющим. Овечкин же большую часть чемпионата занимался не своим делом, пытаясь играть на партнёров, а в нужный момент просто не смог реализовать собственные шансы. Александр был очень активен в ходе битвы с финнами и напомнил о своей нацеленности на ворота, но добиться успеха не сумел.

Наверняка в полуфинале большего ожидали и от Никиты Кучерова. Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» блестяще провёл групповой этап турнира и конкурировал со шведом Вильямом Нюландером за звание лучшего бомбардира. Он заслужил много лестных эпитетов в Словакии и многими был назван, возможно, лучшим российским хоккеистом на данный момент.

Однако по наступлении плей-офф его результативность заметно спала. Сначала он не реализовал множество моментов в матче со шведами, затем ограничился одной результативной передачей во встрече с США, а в игре с финнами лишь изредка напоминал о том, что является рекордсменом среди россиян по очкам в плей-офф НХЛ.

Безусловно, в этом виде спорта один человек вряд ли способен решать исходы всех важных матчей, в то же время статус лучшего российского хоккеиста предполагает готовность повести команду за собой. Однако в решающий момент Кучеров не смог продемонстрировать свои лучшие качества и привести сборную к победе. Причём в этом году с ним уже случалось подобное. Так, в серии первого раунда Восточной конференции с «Коламбус Блю Джекетс» он набрал всего два очка, а одну из встреч пропустил из-за удаления.

В итоге лучшим хоккеистом команды в данном матче оказался Кирилл Капризов. 22-летний форвард был очень активен на своём правом краю и регулярно создавал моменты как для себя, так и для своих партнёров. Пусть форвард ЦСКА и не смог отметиться заброшенными шайбами, но он не может упрекнуть себя за отсутствие самоотдачи или бойцовского духа.

Таким образом, в нужный момент сборная России не смогла найти ключ к игре неудобного соперника, а порядком уставшие от постоянного прессинга лидеры команды так и не сказали своего веского слова. «Красная машина» потерпела третье поражение в последних четырёх матчах со «львами» на первенствах планеты и теперь сразится за бронзу с чехами.