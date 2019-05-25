«Пропустили ерунду — финнам повезло, что шайба удачно отскочила»: хоккеисты России и Финляндии об итогах полуфинала ЧМ

Сборная Финляндии строго сыграла в обороне и не позволила лидерам сборной России отличиться в полуфинале ЧМ. Об этом после матча заявили отечественные хоккеисты. Голкипер Андрей Василевский похвалил финнов за выбранную тактику, Михаил Сергачёв назвал шайбу в исполнении Марко Анттилы случайной, а Никита Гусев заявил, что финны не показали в полуфинальном матче яркого хоккея.

«Мы проиграли, в этом нет никакой мистики»

Игроки сборной России не скрывали своего разочарования от поражения в полуфинальном матче с Финляндией. Лидеры и звёзды команды — Александр Овечкин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук и Никита Кучеров — не нашли объяснений своей неудаче и сразу после финальной сирены проследовали мимо журналистов, сохраняя молчание.

За партнёров по команде отчитались молодые хоккеисты. Так, одним из первых на вопросы репортёров ответил нападающий сборной и столичного ЦСКА Кирилл Капризов. Форвард, признанный лучшим игроком полуфинального матча в составе сборной России, заявил, что команда сама виновата в ошибках, которые привели к поражению.

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«Всё очень просто. Надо было забивать. Вроде старались, создавали моменты, а толку ноль. С нулем, как известно, матчи никто не выигрывает. Жаль, что только в третьем периоде получили большинство, но ничего уже не сделаешь. Можно ли сказать, что проиграли по делу? Надо пересмотреть моменты игры. Займёмся этим», — сообщил олимпийский чемпион.

Журналисты напомнили хоккеисту, что восемь лет назад, также в Братиславе, сборная России уступила нынешнему сопернику в шаге от финала. Однако Капризов отказался развивать тему закономерности отрицательной статистики своей команды.

«Финское проклятие? Не знаю. Ну какое проклятие может быть, мы просто проиграли, в этом нет никакой мистики!» — признался форвард.

В завершении своей речи Капризов оценил индивидуальные качества звёзд финской команды и признался, что в целом сборная Финляндии ничем не удивила российскую команду.

«Мы знали их стиль и манеру, соответственно ждали такой вязкой игры. Ланкинен здорово отыграл, очень много выручал своих и во многом решил исход встречи. Ещё выделю Анттилу. Но в целом это их общая заслуга. Побеждает команда, проигрывает тоже она, а не отдельные игроки», — резюмировал нападающий.

Настроение и мнение Капризова разделил Никита Зайцев. Защитник «Торонто» признал ошибки в игре своей линии и заявил, что сборная России не справилась с задачей, поставленной на турнире.

«Когда финны нам забили, мы потеряли шайбу, и она неудачно отскочила. Абсолютно лишняя и необъяснимая потеря. В целом есть вопросы по нашим действиям, ведь мы действовали абсолютно несобранно. Есть ли ощущение, что не на это мы рассчитывали на этом ЧМ? Конечно!» — заявил Зайцев.

Об упущенных возможностях после матча говорил и Никита Гусев. По словам нападающего, игроки сборной России до последнего верили в то, что смогут вернуть равенство на табло.

📸 Фотоотчёт с игры против финнов в полуфинале чемпионата мира (0:1): https://t.co/XhZ2XYaghE



Впереди матч за бронзу! #снамироссияpic.twitter.com/Dq0k2TK2hF — Хоккей России (@russiahockey) 25 мая 2019 г.

«Мы знали, что будет непросто, готовились к тому, что придётся вскрывать их оборону, но думали, что всё-таки решим этот вопрос. Надо было до конца лезть и заталкивать шайбу в ворота. Старались придумывать какие-то сложные комбинации, выиграть хотя бы за счёт этого, раз не шли голы», — пояснил форвард.

При этом, по мнению Гусева, сборная Финляндия не показала на льду ничего сверхъестественного.

«Хоккея в их исполнении было, мягко говоря, мало, но они всё равно молодцы, что выиграли, отдадим им должное! Наша главная ошибка? Пока тяжело сказать, будем разбираться», — отметил форвард.

На слабых и сильных сторонах в игре соперника заострил внимание и Михаил Сергачёв. Защитник похвалил финский коллектив за дисциплинированность, но шайбу в его исполнении назвал случайной.

«Какую-то ерунду мы пропустили на самом деле. Что это за гол вообще? Им просто повезло, что шайба так отскочила. Правда, финны очень хорошо сыграли в обороне и не дали нашим нападающим сыграть в полную силу. Так что всё, чем они запомнились, — это игра в обороне, больше они ничего не умеют. Игра в обороне и этот гол — вот и всё, что они смогли. Правда, этого хватило для победы», — рассказал российский защитник.

Сергачёв также признался, что, несмотря на статус матча, волнения перед игрой российская команда не испытывала.

«Для такой сильной команды, как мы, невыход в финал — провал? Не знаю, разговаривайте с тренером. Но сегодня на лёд мы выходили абсолютно спокойными, давление было перед четвертьфиналом с США, а к финнам мы были готовы», — признался Сергачёв.

Однако часть игроков сборной России не разделила мнения своих партнёров относительно скромных возможностей соперников из Финляндии. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов похвалил подопечных Юкки Ялонена и заявил, что финны тактически превзошли его команду.

«Недооценки соперника не было и быть не могло. Они сильны! Хорошо провели турнир, обыграли сильных шведов. Нравится, что добиваются успеха за счёт своей системы и дисциплины. Правда, и без удачи здесь не обошлось, сегодня звёзды были на их стороне. Нас фортуна обделила, не хватило времени и шансов на гол, пусть даже грязный и некрасивый. Конечно, мечтали играть в финале, жаль, что этим планам не удалось осуществиться», — признался Орлов.

Высокую оценку игре первого финалиста текущего ЧМ выставил и Андрей Василевский. Российский голкипер признался, что финны создали ему массу проблем.

«Они молодцы, сыграли просто великолепно! Перебегали нас, не дали ничего сделать. Когда соперник так себя ведёт, играть очень тяжело, так что по матчу было понятно, что для решения вопроса о финале хватит одной шайбы», — цитирует Василевского пресс-служба ФХР.

«Обыграть Россию в полуфинале? Конечно же, это очень круто!»

В стане сборной Финляндии царило полярное настроение. Игроки Суоми не скрывали радости от победы и активно праздновали выход в финал.

Вратарь Кевин Ланкинен, сохранивший свои ворота в неприкосновенности, признался, что победа над звёздным составом сборной России далась его команде непросто. При этом вратарь уверен, что сложнейший матч турнира остался позади.

«Обыграть Россию в полуфинале? Конечно же, это очень круто! Но мы не боялись этих звёзд. Шли по турниру и верили в то, что нам по силам любой соперник. В целом игра получилась весёлой, думаю, она поможет нам успешно сыграть и в финале.

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Мы готовы к решающему матчу, покажем там всё, на что способны!» — поделился эмоциями голкипер.

По мнению представителей сборной Финляндии, успех во встрече с Россией был достигнут благодаря командным действиям и взаимопониманию на льду. Так, нападающий сборной Каапо Какко подчеркнул, что российскому коллективу не помогло обилие звёздных игроков, представляющих ведущие клубы НХЛ.

«Да, наш состав скромнее и никаких лидеров из НХЛ у нас нет. Но посмотрите, этого недостаточно для победы! Российские звёзды так и не смогли забить нам ни одного гола, хотя в этом есть и заслуга голкипера, который сыграл просто блестяще. Мы добились победы за счёт единства. Действовали как единый кулак!», — рассказал журналистам Какко.

Вслед за Какко благодарность своему вратарю высказал защитник Петтери Линдбом. Хоккеист рассказал о подготовке к матче с Россией, и признался, что его команда готовилась к сдерживанию российских нападающих.

«Изначально знали, что с парнями из России надо быть очень осторожными. Они способны создать опасный момент из воздуха, так что большая удача, что мы смогли заблокировать все их попытки. Да, я понимаю, что нам немного повезло сегодня, но ведь мы показали, что можем бороться с сильными командами на этом турнире», — подвёл итоги матча Линдбом.

Капитан сборной Финляндии и автор единственного гола Марко Анттила вслед за партнёрами по команде поблагодарил Ланкинена за сухой матч и отметил, что время на празднование успеха у его команды нет — сборной Финляндии нужно готовиться к финальному поединку.

«Выиграли за счёт того, что придерживались своей системы. Не считаю себя героем дня, ведь и помимо моей шайбы у команды были моменты для взятия ворот. А вот наш вратарь действительно герой, его уверенность очень помогала нам на льду. Россия сильна как никто, повезло, что для победы хватило одной шайбы. Теперь все мысли о воскресном матче. Сделаем всё, что в наших силах», — резюмировал финский хоккеист.