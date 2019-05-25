«Сборная России играет на редкость дисциплинированно»: иностранные СМИ — о полуфинале ЧМ по хоккею с Финляндией

В субботу в 16:15 в Братиславе сборная России встретится с Финляндией в полуфинале чемпионата мира по хоккею. RT изучил публикации зарубежных СМИ, посвящённые этому матчу. Как заявил в интервью изданию Aamulehti экс-наставник Суоми Ханну Аравирту, «красная машина» играет очень дисциплинированно, а её хоккеисты отлично взаимодействуют друг с другом. В другом финском издании Ilta-Sanomat отмечают, что подопечные Ильи Воробьёва рассчитывают завоевать золотые медали. А американское издание FloHockey приходит к выводу, что коллективу Юкки Ялонена предстоит тяжёлая встреча.

В субботу, 25 мая, сборная России по хоккею встретится в полуфинале ЧМ в Словакии с командой Финляндии. Ранее «красная машина» одержала свою восьмую победу подряд на турнире и смогла превзойти прошлогодний результат на первенстве планеты. Тогда подопечные Ильи Воробьёва уступили канадцам в первом же раунде плей-офф.

В Братиславе «красная машина» — главный претендент на золотые медали. Однако и финны явно не собираются отступать: на групповом этапе коллектив Юкки Ялонена уступил лишь однажды, а в четвертьфинале взял верх над победителями двух последних розыгрышей турнира — шведами.

В финских СМИ отмечают, что национальная команда России — грозный соперник. Так, в издании Ilta-Sanomat пишут, что подопечные Воробьёва намерены выиграть турнир. При этом среди лидеров коллектива не упоминается лучший бомбардир и рекордсмен по количеству очков за сезон в НХЛ Никита Кучеров.

«Сборная России, ведомая Александром Овечкиным, Евгением Малкиным и Никитой Гусевым, не проиграла ни одного матча и рассчитывает только на золото», — говорится на страницах Ilta-Sanomat.

В другой финской газете Helsingin Sanomat, напротив, отмечают вклад Кучерова в успех российской сборной.

«Большая часть матчей сборной России напоминала хоккейное шоу, в котором главные звёзды команды делали всё что им вздумается. Кучеров на регулярной основе набирал очки, а Овечкин и Малкин, хоть и не демонстрировали свой лучший хоккей, серьёзно помогали своим партнёрам», — отмечается в статье.

За исключением лишённых должного накала матчей за третье место, за последние десять лет сборные России и Финляндии четырежды встречались в плей-офф чемпионата мира. Причём в 2014 году это произошло в финале — тогда Россия одержала победу.

Однако в финских СМИ вспоминали встречу 2011 года, которая также состоялась на стадии 1/2 финала первенства планеты в Братиславе и Кошице. Тогда «львы» обыграли россиян со счётом 3:0, а одним из главных героев стал Микаэль Гранлунд. Форвард не только забросил победную шайбу, но и записал на свой счёт результативный пас.

Именно на том турнире сборная Финляндии выиграла своё единственное золото чемпионата мира в XXI веке. В финале подопечные Ялонена взяли верх над шведами и впервые за 16 лет завоевали звание сильнейшей национальной команды планеты.

«В пятницу Ялонен вновь прошёл по коридору той самой «Ондрей Непела Арены», на которой восемь лет назад стал чемпионом мира. После триумфа он несколько раз приезжал на этот стадион в качестве главного тренера СКА и «Йокерита», а теперь вернулся как рулевой сборной Финляндии», — пишут в Ilta-Sanomat.

При этом сам наставник заявил, что прекрасно помнит тот турнир.

«Всегда испытываю хорошие ощущения, когда нахожусь здесь. То, что в последний раз мы выигрывали именно в Братиславе, довольно интересное совпадение. Но с того момента сборная Финляндии очень сильно изменилась», — отметил специалист.

В преддверии встречи газета Aamulehti обратилась к известному в прошлом хоккеисту и тренеру Ханну Аравирту, который работал с «Йокеритом» и национальной командой. По мнению эксперта, несмотря на мощь соперника, у финской сборной есть шансы взять верх над «красной машиной».

«Мы долгое время довольно успешно выступали в матчах с россиянами. Причиной тому — наш стиль игры, в котором главный акцент смещён в сторону командных действий, а не индивидуального мастерства», — заявил Аравирту.

При этом эксперт признал, что российская команда обладает рядом сильных качеств.

«Сборная России играет на редкость дисциплинированно, её хоккеисты отлично взаимодействуют друг с другом, а также ведут себя вполне сдержанно», — отметил специалист.

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Аравирту верит в успех национальной команды Финляндии. Он добавил, что у подопечных Ялонена больше шансов обыграть сборную России, чем было бы у Швеции.

Сражения между сборными России и Финляндии ждут не только в странах — участницах встречи, но и, например, в США. Напомним, американская сборная уступила россиянам в прошлом круге. В издании FloHockey отмечают, что «красная машина» — фаворит встречи.

«Сборная России не восхищает своей игрой в обороне, но слаженная командная работа делает её фаворитом в борьбе за золото. Прибавьте невероятный дуэт Кучерова и Гусева — и у Суоми появляются серьёзные проблемы. При этом Воробьёв располагает также голкипером Андреем Василевским, который способен перевернуть ход почти любой неудачно складывающейся встречи. Таким образом, Финляндию ждёт тяжёлый матч», — отметили в издании.