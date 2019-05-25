«Финны могут стать для нас настоящей проблемой»: бывшие игроки и тренеры сборной — о шансах в полуфинальном матче ЧМ

Сборная России превосходит Финляндию по уровню подготовки, подбору игроков, качеству игры и выглядит явным фаворитом полуфинальной встречи. Об этом накануне 1/2 финала ЧМ заявили хоккейные функционеры, тренеры и бывшие игроки команды. Президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что единственным шансом для финнов станут быстрые контратаки, а экс-тренер национального коллектива Вячеслав Быков считает, что команда Воробьёва, прогрессирующая по ходу турнира, покажет в полуфинале лучшую игру. Однако ряд экспертов назвал соперников сборной России непредсказуемыми и опасными. Андрей Николишин отметил техничность финской команды, а Александр Гуськов высоко оценил скоростные качества соперника.

Сборная России выглядит предпочтительнее команды из Финляндии, однако подопечным Ильи Воробьёва нельзя допустить недооценки соперника. Такое мнение накануне полуфинального матча ЧМ высказал ряд российских хоккейных экспертов.

Так, президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, что сборной России нужно ловить соперника на контратаках и отметил, что факт того, что сборная Финляндии по ходу турнира базировалась и играла в другом городе ЧМ — Кошице, может негативно сказаться на физической форме финского коллектива.

«Уверен, что финны будут действовать от обороны и на контратаках. Других шансов против нас у них просто нет. При этом стоит отметить, что финский коллектив на моральном подъёме после победы над Швецией. Кстати, шведов, на мой взгляд, сбил переезд из Братиславы в Кошице, во время соревнований дорога всегда откладывают отпечаток. Так что для нас хорошо, что финны едут к нам, а не наоборот», — цитирует главу ФХР ТАСС.

Третьяк также заострил внимание на составе финской команды, обратив внимание на то, что даже в отсутствие большого количества именитых звёзд из НХЛ подопечные Юкки Ялонена уже обеспечили себе битву за бронзовые награды.

«Все думали, что шведы легко расправятся с финнами, но несмотря на то, что их команда практически полностью собрана из игроков представляющих национальную хоккейную лигу слаженного и сбалансированного состава у них не получилось. У Финляндии всё наоборот. Они молоды и амбициозны и в матче с нашими ребятами им уже нечего терять. Такие соперники всегда опасны», — объяснил Третьяк.

Кроме того, легендарный советский вратарь высказался относительно тактики для сборной России. Трёхкратный олимпийский чемпион призвал подопечных Ильи Воробьёва сыграть дисциплинировано и не отвечать на возможные провокации со стороны соперника.

«На групповом этапе было много глупых и нелепых удалений, нельзя допускать таких ошибок в плей-офф. В целом, игра нашей команды мне нравится. Все четыре тройки действуют достаточно уверенно. Кто-то выручает в одном матче, кто-то в другом, это говорит о том, что команда живёт и работает в полном взаимопонимании», — резюмировал Третьяк.

Мнение Третьяка разделил бывший наставник сборной России Вячеслав Быков. Тренер выразил уверенность, что в случае, если отечественный коллектив сможет обойтись без ошибок, победа в полуфинале российской команде обеспечена.

«Не думаю, что у сборной России возникнут серьёзные препятствия для выхода в финал. Нужно просто быть собранными, внимательными и дисциплинированными. Единственное о чём стоит помнить, так это о том, что финны забивают в конце. Но наши ребята опытные молодых соперников и превосходят их по классу. Знают, что в таких матчах цена ошибки слишком высока», — отметил специалист.

Быков также отметил, что сборная России ещё не достигла пика формы и способна улучшить свою игру на турнире.

«Наши ребята показывают хорошее качество хоккея, но это далеко не всё, на что они способны. Игра сборной идёт по нарастающей, поэтому в матче с финнами мы должны увидеть ощутимый прогресс, который продолжится в финале», — приводит слова Быкова ТАСС.

«Если реализация будет хорошей, то больших проблем они нам не создадут»

О превосходстве российского коллектива над соперником высказался ещё один представитель тренерского цеха, экс-наставник омского «Авангарда» Фёдор Канарейкин. По мнению специалиста, этот фактор может пойти подопечным Воробьёва во вред, ведь для молодых финских хоккеистов присутствие на льду мировых звёзд в составе российской команды станет дополнительной мотивацией.

«Данный состав у Финляндии не самый сильный, при этом сборная очень добротная и боевитая. Эти молодые ребята уже заявили о себе на турнире и захотят после ЧМ уехать в НХЛ, так что будет много принципиальной борьбы. К тому же они умеют терпеть в сложных матчах и играть на результат. Игра будет непростой для обеих команд», — цитирует Канарейкин Sport24.

Однако, по мнению тренера, все вышеназванные обстоятельства не должны помешать сборной России решить задачу и выйти в финал. Канарейкин также призвал не вспоминать об отрицательной статистике встреч России и Финляндии.

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«Расслабятся ли наши хоккеисты на фоне соперника? Нет. С таким составом мы обязаны стать чемпионами мира, так что ребята собраны, и никакой недооценки противника не будет. Что касается наших прошлых обидных поражений от финнов, не думаю, что эта история станет каким-то психологическим фактором. Что было несколько лет назад уже не имеет никакого значения», — резюмировал тренер.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников присоединился к высказываниям своих коллег и отметил, что помешать сборной России могут только собственные ошибки.

«Если реализация будет хорошей, то больших проблем они нам не создадут. Такую команду как наша, так просто не остановить, тем более сопернику, который ощутимо уступает в классе. Звёздный состав не должен расслабить сборную России. У наших парней большие цели!», — цитирует Кожевникова Sport 24.

«Надо бояться их контратак»

Впрочем, не все эксперты уверенны в безоговорочной победе российского коллектива. Финская команда способна раскрыться в полуфинальном матче и стать главной сенсацией турнира.

Так, чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин назвал команду Юкки Ялонена недооценённой и призвал российский коллектив с уважением отнестись к сопернику.

«Они могут стать для нас настоящей проблемой. Игра будет очень непредсказуемой. Да, все говорят об отсутствии игроков из НХЛ, но лично я не считаю это слабым местом финнов. Они очень хорошо обученные, системные, с очень сильным и грамотным тренером. Так что совсем неправильно заведомо отдавать предпочтение сборной России из-за отсутствия большого числа игроков из североамериканской лиги», — приводит мнение экс-нападающего сборной России Sport24.

Позицию Николишина разделил и вице-чемпион мира Александр Гуськов. Эксперт отметил быструю реакцию соперника и объяснил, почему, играя против Финляндии, сборной России нельзя ни на минуту терять концентрацию.

«У них отличные скорости, на которых они помимо прочего успевают контролировать шайбу и взаимодействовать между собой. Надо бояться их контратак и держать под прессингом всех игроков. Начиная с молодого Какко и заканчивая более опытными хоккеистами — каждый может решить момент. Как это было в овертайме со шведами, например. Отличный бросок Манниннена — и шведы поехали домой», — приводит слова Гуськова «Чемпионат».

Кроме того экс-защитник ЦСКА и «Локомотива» назвал будущего соперника сборной России самой стабильной и сбалансированной командой нынешнего ЧМ.

«Их действительно можно считать лучшими по взаимопониманию и сыгранности. Играют вместе уже год, следовательно знают сильные и слабые стороны друг друга. Но они не безгрешны. Ведь сыгранность не всегда решает исход игры», — пояснил Гуськов.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил шансы обеих команд как равные и выразил опасения относительно игры российского коллектива в заключительных отрезках игр. В восьми матчах текущего ЧМ сборная России пропустила в заключительных двадцатиминутках семь шайб.

«Безусловно, это озадачивает и должно очень насторожить тренеров. Хотя вряд ли это как-то сильно повлияет на расстановку сил в матче. Будем рассчитывать на то, что Андрей Василевский сыграет так же, как в предыдущем матче, а связка Никиты Кучерова и Никита Гусева заработает на полную мощь. Но финны тоже что-то противопоставят, поэтому шансы у команд совершенно равные», — приводит слова Плющева ТАСС.

Полуфинальный матч между Россией и Финляндией состоится в субботу, 25 мая, встреча на стадионе имени Ондрея Непелы начнётся в 16:15 по московскому времени.