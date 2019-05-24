Победный марш России, спасение Канады за 0,4 секунды и гол Финляндии в овертайме: как стартовал плей-офф ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира после победы над США. Соперником подопечных Ильи Воробьёва станет команда Финляндии, которая отыгралась со счёта 1:3 и выиграла в овертайме. Победу в дополнительное время отпраздновала и Канада, которая спаслась от вылета лишь за 0,4 секунды до конца третьего периода. Единственной командой, не испытавшей проблем в четвертьфинале, стала Чехия, разгромившая Германию.

Нервы дня

Сборная России, одержавшая семь побед на групповом этапе, должна была по справедливости получить самого слабого соперника из группы A, который сумел пробиться в плей-офф. Однако подопечным Ильи Воробьёва в четвертьфинале противостояла команда США, в которой собрано немало звёзд НХЛ во главе с Патриком Кейном. Хотя американцы и заняли четвёртое место с двумя поражениями, их точно нельзя было назвать проходным соперником.

Чтобы не давать оппонентам лишних поводов для надежды, россияне без раскачки обрушились на подопечных Джеффа Блэшилла и добились комфортного преимущества в две шайбы. Уже на второй минуте Никита Гусев хорошо сориентировался на добивании, а ближе к концу первого периода он помог Михаил Сергачёву реализовать большинство.

После перерыва россияне заиграли спокойнее, в то время как американцы начали пользоваться контратаками и искать счастье в небольших хитростях. Стоило Люку Гленденингу однажды перекрыть обзор Андрею Василевскому, как за его спиной сразу же оказалась шайба, взлетевшая в воздух после броска Брэди Шея. Однако оставшееся время во втором периоде игроки сборной США провели в бесплодных попытках сравнять счёт.

То, что американцы не собирались сдаваться, было очевидно, и вернуть задел в две шайбы стало главной целью россиян. К счастью, в начале третьего периода Сергачёв перехватил шайбу и позволил теперь уже Гусеву с Кириллом Капризовым убежать в контратаку. Как и во время Олимпиады в Пхёнчхане, эта пара легко справилась со своей задачей. Гусев набрал третье очко за матч и вышел на третье место в списке бомбардиров, а Капризов отличился во втором подряд матче.

Стоило после этого Никите Кучерову промахнуться по пустым воротам, как американцы тут же наказали за растраченный момент. Ноа Хэнифин метко прицелился под перекладину ворот Василевского. Комфортный задел вернулся спустя несколько секунд, когда Михаил Григоренко распорядился шайбой на чужом пятачке. До конца матча оставалось ещё почти 12 минут, и простыми их для сборной назвать было нельзя.

Несмотря на то, что подопечные Воробьёва обновили свой рекорд по броскам за матч, совершив 43 попытки, американцы на последний минутах действовали гораздо опаснее. Их настойчивость привела к голу Алекса Дебринкэта менее чем за три минуты до сирены. Из-за взятого видеопросмотра россияне лишились права на тайм-аут. В итоге сборная России всё же одержала победу со счётом 4:3, поиграв на нервах болельщиков под занавес встречи.

Драма дня

Одновременно с матчем России и США в Кошице выясняли отношения Канада и Швейцария. Их игра растянулась до овертайма, который стал возможен только благодаря самому захватывающему моменту чемпионата мира.

Канадцы, будучи вторым номером посева в плей-офф, были явными фаворитами своего матча. Однако этим же статусом они обладали и перед предыдущей встречей двух команд в прошлогоднем полуфинале. Тогда швейцарцы преподнесли сенсацию и выбили из турнира финалистов трёх последних лет.

В этом году делать выводы об исходе противостояния тоже не следовало рано. Несмотря на то, что канадцы перебросали соперника со счётом 12:5 в первом периоде, к перерыву они уступали. Швейцарцы реализовали единственное удаление Джареда Макканна за этот временной отрезок. Свен Андригетто мощно зарядил от синей линии, пока Симон Мозер закрывал обзор вратарю Мэтту Мюррею.

Канадцы, давно заслужившие свой гол, сравняли на 26-й минуте благодаря броску Данте Фаббро, который подкорректировал Марк Стоун. Но после собственной шайбы североамериканцы отдали инициативу, в то время как швейцарцы продолжали показывать качественную атакующую игру. Им не хватало только ещё одного удаления, но они его заработали под конец второй трети. Ники Хишир вновь вывел прошлогодних вице-чемпионов вперёд за три секунды до сирены.

С этого момента родоначальники хоккея вновь принялись играть как в последний раз. На вратаря Леонардо Дженони обрушился град из 20 бросков в третьем периоде. Голкипер героически выдержал всю осаду, кроме последнего штурма. Канадцы всё-таки забросили шайбу в последний момент— защитник Дэймон Сиверсон остановил таймер на отметке 0,4 секунды! Точно так же Канада огорчила Словакию на групповом этапе, хотя тогда североамериканцам не грозило поражение, а до конца матча оставалось на несколько десятых секунды больше.

На дополнительное время у швейцарцев уже не осталось сил. На шестой минуте Марк Стоун оформил дубль, забросив после паса Пьера-Люка Дюбуа на пятачок, и стал главным героем матча. Сборная Канады в пятый раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира — на данный момент это самая долгая действующая серия среди всех команд.

Перестрелка дня

Хотя в плей-офф не принято показывать зрелищный хоккей, этой тенденции не обязательно следовать, если матч является главным скандинавским дерби — Швеция против Финляндии. Это противостояние можно было назвать самым непредсказуемым, так как на групповом этапе шведы не всегда пользовались всеми возможностями своего чрезмерно звёздного состава, а финны из самой недооценённой команды быстро превратились в главную грозу фаворитов.

Скучно в их матче действительно не было. Первый же бросок финнов обернулся голом — Хенрик Лундвист не поймал шайбу Нико Микколы, который запустил её от синей линии. Тут же Йон Клингберг наказал игроков Суоми за нарушение численного состава, заодно позволив Виктору Нюландеру на два очка оторваться от Кучерова в бомбардирской гонке.

Шведы тоже были способны мощно щёлкать издалека — с помощью этих забросов они оформили ещё два гола. Правда, Патрик Хёрнквист подправил бросок Оливера Экмана-Ларссона от синей линии, а вот Элиас Петтерссон забросил уже самостоятельно в самом начале второго периода. Но финны не растерялись и быстро ответили двумя шайбами, которые партнёрам раздал нападающий «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен.

К тому времени едва завершилась половина матча, и у обеих команд сохранялись высокие шансы на выход в полуфинал. Однако шведы сумели надломить соперника, забросив шайбу в за секунды до второго перерыва. Разгорячённые финны вынуждены были сидеть в раздевалке вместо того, чтобы отыгрываться, и к третьему периоду уже растеряли свой пыл.

С огромным трудом сборная Финляндии всё-таки вернула себе инициативу. Шведская оборона была особенно в тот момент надёжна, но когда финны заменили вратаря, с шестью полевыми игроками уже было не справиться. На предпоследней минуте Матиас Экхольм не заметил шайбу в своих ногах и случайно отдал её на крюк Марко Анттиле, который оформил первый гол на турнире. В овертайме финны быстро довели дело до победы — Сакари Маннинен к своим трём передачам добавил невероятный по точности кистевой бросок.

К тому времени, как в матче Финляндии и Швеции закончилось дополнительное время, уже стало известно, что в скандинавском дерби определится следующий соперник сборной России. Подопечные Ильи Воробьёва теперь встретятся с игроками, многие из которых выступают в КХЛ.

Разгром дня

С Канадой полуфинальную пару составила Чехия. Подопечные Милоша Ржиги оказались единственной командой, которая на старте плей-офф полностью оправдала статус фаворита. Чехи разгромили Германию, для которой четвертьфинал вновь оказался потолком.

В течение получаса немцы всё-таки сопротивлялись. Сборной Чехии удалось открыть счёт только благодаря отчаянному перехвату, после которого Ян Коварж отпраздновал гол. Германия быстро отыгралась благодаря точному броску Франка Мауэра, но в третьем периоде больше не претендовала на путёвку в полуфинал.

С помощью ещё двух скоростных атак чехи увеличили отрыв до 3:1, а затем получили подарок от Филиппа Грубауэра — немецкий вратарь в простейшей ситуации отбил шайбу на Ондржея Палата. Когда голкипер покинул свой пост, Коварж оформил дубль. Чехия разгромила Германию со счётом 5:1 и теперь попробует остановить удачливых канадцев, отомстив им за преждевременный вылет сборной Словакии с домашнего турнира.