«У американцев масса причин победить»: канадский репортёр о сборной России, 1/4 финала ЧМ и об интересе к турниру в США

Американские болельщики не воспринимают чемпионат мира по хоккею всерьёз, так как команда США не побеждала в нём с 1960 года. Тем не менее у нынешней сборной есть несколько причин, чтобы выиграть в четвертьфинале у коллектива Ильи Воробьёва. Об этом заявил обозреватель североамериканского портала The Hockey News Стивен Эллис. Канадец также рассказал, кто является фаворитом противостояния, и оценил шансы Никиты Гусева закрепиться в НХЛ.

— Обычно в североамериканских СМИ не очень широко освещают события чемпионата мира по хоккею. С чем это связано?

— Действительно, этому не уделяют такого внимания ввиду того, что в этот же момент проходит розыгрыш Кубка Стэнли. Поэтому местные болельщики думают: «Там нет сильнейших хоккеистов. Зачем мне смотреть этот турнир?»

— Как вы сами относитесь к ежегодному первенству планеты?

— Мне нравится этот турнир. Мы уделяем ему большое внимание и регулярно публикуем статьи о его событиях. Кроме того, в этом году на чемпионате мира выступают лучший игрок регулярного сезона НХЛ Никита Кучеров и один из сильнейших вратарей — Андрей Василевский. Там собрано множество высококлассных мастеров, но многие болельщики всё равно не воспринимают первенство планеты всерьёз. Это относится, например, к США.

— С чем это связано?

— Возможно, с тем, что в последний раз американцы побеждали на чемпионате мира в 1960-м. Хотя в этом году они входят в число главных претендентов на победу.

— Многие отмечали, что в этом году у сборной США не самый сильный подбор исполнителей. Вы не согласны?

— Нет, я считаю, что в Словакии мы видим сильнейшую сборную США за очень долгое время. И во многом это благодаря тому, что в ней серьёзно относятся к выступлению на ЧМ. Многие хоккеисты вызываются в национальную команду на протяжении долгого времени, но есть и талантливые дебютанты.

— Кого бы вы отнесли к числу лидеров коллектива?

— Безусловно, нельзя не отметить Патрика Кейна, который демонстрирует невероятный хоккей. Джек Айкел и Дилан Ларкин проводят потрясающий турнир, правда, форвард «Детройта» не поможет своим партнёрам во встрече со сборной России.

— При этом вратарская и оборонительная линии национальной команды США значительно уступают в классе…

— В защите у звёздно-полосатых собраны талантливые и техничные хоккеисты, но многим из них не хватает опыта. При этом в составе значатся один из лучших молодых защитников — Зак Веренски, а также Куинн Хьюз и Адам Фокс — два юных игрока, которые в ближайшие годы могут вырасти в лидеров обороны своих коллективов.

— Какое впечатление на вас производят российские хоккеисты?

— На протяжении всего турнира подопечные Ильи Воробьёва демонстрируют хоккей высочайшего класса. Примером этого стала встреча со шведами, завершившаяся тяжелейшим поражением «тре крунур».

— Главный бомбардир сборной России на чемпионате мира — Никита Кучеров. Как оцениваете его выступление?

— Он проводит потрясающий турнир. После семи матчей в его активе 15 очков (6 голов + 9 передач). Его связка с Никитой Гусевым смотрится очень впечатляюще.

— Кучеров так же хорош, как и в регулярном чемпионате НХЛ?

— Он провёл невероятный сезон — и на данный момент объективно лучший российский хоккеист. Он набрал больше всех очков, опередив таких игроков, как Кейн и Коннор Макдэвид. При этом в его активе могло значиться и больше баллов, но в концовке сезона Никита немного сбавил обороты. Конечно, выступление в плей-офф стало разочарованием, но у «Тампа-Бэй» есть потенциал завоевать Кубок Стэнли в ближайшие несколько лет.

— При этом Александр Овечкин находится в тени своего более молодого партнёра по сборной…

— Да, от Овечкина хотелось бы большего. На данный момент в его активе всего три балла за результативность. В его защиту можно сказать, что на протяжении всего турнира его очень плотно опекают. Но Александр явно должен забрасывать больше, чем две шайбы за семь встреч.

— В следующем сезоне Гусев надеется закрепиться в НХЛ. У него есть потенциал стать таким же успешным хоккеистом, как Артемий Панарин?

— Думаю, у него есть все шансы стать лучше форварда «Коламбуса». Будет очень интересно посмотреть, как он сможет приспособиться к реалиям НХЛ. На протяжении последних нескольких лет он оставался лучшим игроком среди тех, кто не выступает в североамериканской лиге. Думаю, в звене с Джонатаном Маршессо и Марком Стоуном он сможет добиться огромных успехов: у каждого из представителей звена будет минимум по 60 очков за сезон.

— В чём разница между Гусевым и Панариным?

— На мой взгляд, в этом возрасте Никита смотрится более ярко, чем его соотечественник. Он обладает лучшими навыками плеймейкера и в следующие несколько лет способен стать одним из самых продуктивных игроков в НХЛ.

— На ваш взгляд, кто фаворит в этой четвертьфинальной паре?

— По уровню мастерства сборная России имеет преимущество. Но национальная команда США прошла более сложный путь к четвертьфиналу, который включил в себя матчи с Канадой, Финляндией, а также Германией.

— Помимо Канады, на групповом этапе сборная США уступила национальной команде Словакии. Это вас удивило?

— На домашнем первенстве подопечные Крейга Рэмзи предстали очень сыгранным коллективом. Они шли к нему на протяжении года, а американцы не были готовы к такому уровню сопротивления в первом матче турнира. До чемпионата мира они провели лишь одну контрольную встречу.

— Итог матча с канадцами был справедливым?

— Встреча завершилась со счётом 0:3, но у нас были шансы уступить скромнее. Однако эти неудачи можно рассматривать как холодный душ для дружины Блэшилла. На мой взгляд, обе неудачи произошли в нужный момент: первая случилась на самом старте группового этапа, вторая — прямо перед плей-офф. Думаю, в игре со сборной России мы увидим более сильную команду США.

— Многие эксперты считают, что по составу сборная США уступает России, Швеции и Канаде. Согласны?

— Отчасти. Наличие громких имён не всегда гарантирует успех. Так, в своём дебютном матче на турнире канадцы уступили финнам, что явно не входило в их планы и серьёзно спутало им карты. Говоря о «тре крунур», мы видели, как они штампуют голы в ворота австрийцев и норвежцев, но во встрече с россиянами они были разбиты, а также испытали серьёзные проблемы в противостоянии с латвийцами.

— Однако на этот раз американцам будут противостоять россияне, которые не только обладают мощнейшим составом, но и выиграли все семь матчей группового этапа…

— Безусловно, на бумаге у сборной России есть солидное преимущество. Но мы говорим об одной отдельно взятой игре, в которой нужно показать свой максимум. На этот раз у американцев масса причин победить.

— До Европы уже дошли разговоры о таланте Джека Хьюза. Какое впечатление оставляет его игра на этом турнире?

— Пока турнир складывается для него крайне неудачно. На групповом этапе он набрал всего один балл, а в матче с Канадой даже не попал в заявку. Всё это контрастирует с его выступлением в сезоне. Возможно, причина его неудач кроется в усталости или он до сих пор переживает последствия травмы плеча. В Словакии он успел поиграть вместе с Джеймсом ван Римсдайком, Патриком Кейном, Клейтоном Келлером, но нигде не был эффективен. Особенно в сравнении с Каапо Какко.

— Подобное выступление повлияет на его шансы быть выбранным под первым номером драфта?

— Думаю, он всё равно сохранит за собой это место благодаря своим достижениям по ходу сезона. Несомненно, это провальный турнир для Хьюза, но он поможет ему стать лучше.

— Противостояние сборных России и США всегда подпитывалось сложными отношениями между странами. Как в Северной Америке относятся к матчу с таким противником?

— Ни для кого не секрет, что отношения между двумя странами всегда были натянутыми. Именно в свете этого матчи между этими сборными всегда получались такими принципиальными. Однако к этой встрече ажиотаж будет значительно меньше, ведь рядовые американские болельщики уделяют чемпионату мира значительно меньше внимания, чем, скажем, Олимпийским играм. Несмотря на это, нас ждёт захватывающее противостояние, которое станет главным событием четвертьфинала турнира.

— Кто победит в матче сборных России и США?

— Боюсь ошибиться, но отдам предпочтение подопечным Блэшилла. Пусть у «красной машины» более звёздный подбор хоккеистов, но у звёздно-полосатых очень глубокий состав, что может сыграть свою роль на этой стадии.