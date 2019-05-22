«Стараемся получать удовольствие от каждой игры»: как сборная России готовится к четвертьфиналу ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею провела восстановительную тренировку в преддверии четвертьфинала чемпионата мира. По словам главного тренера Ильи Воробьёва, его подопечным по силам одолеть национальную команду США, несмотря на то что она представляет собой крепкий коллектив. В составе соперника он особо выделил нападающих Патрика Кейна и Джека Айкела. Защитник сборной Дмитрий Орлов предположил, что обе команды продемонстрируют свой лучший хоккей на турнире.

22 мая сборная России по хоккею провела первую тренировку в ходе подготовки к четвертьфинальному матчу чемпионата мира по хоккею с национальной командой США. Несмотря на то что явка на назначенное на 15:00 по местному времени занятие являлась необязательной, на льду «Ондрей Непела Арены» появились все представители коллектива.

По традиции первым на катке оказался Никита Задоров, к которому позднее присоединились партнёры по «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. Спортсмены неспешно отрабатывали дальние броски по воротам, пока не подоспела и остальная часть команды.

Как и день назад, сочетания сборной России не претерпели изменений. После впечатляющего выступления в матче со Швецией Илья Воробьёв заслуженно оставил Кирилла Капризова в звене с Кузнецовым и Александром Овечкиным, а единственной новостью стало участие в тренировке Ильи Сорокина. Голкипер московского ЦСКА занимался вместе со всеми, иногда подменяя основного вратаря Андрея Василевского.

На этот раз наставник немного изменил тренировочный план, сосредоточив внимание подопечных на других аспектах. Значительная часть времени была уделена отработке бросков после смещения в центр с фланга, а также игре в быстрых отрывах. Так, двое российских нападающих должны были завершить атаку, в которой им противостояли один игрок обороны и голкипер.

Готовимся к завтрашнему матчу с американцами в четвертьфинале чемпионата мира! Принесли вам фотоотчёт с сегодняшней тренировки 🤗 https://t.co/LxTrNJXLnC#снамироссияpic.twitter.com/xBdb2SioXt — Хоккей России (@russiahockey) 22 мая 2019 г.

Занятие продолжалось около 30 минут, после чего спортсмены отправились в тренажёрный зал. При этом для некоторых тренировка по желанию завершилась несколько раньше. Так, не дожидаясь своих партнёров, Овечкин и Кузнецов первыми покинули площадку.

«В США есть очень мастеровитые ребята»

После занятия первым на вопросы журналистов по сложившейся традиции ответил Илья Воробьёв. Наставник поделился впечатлениями от выступления будущего соперника на первенстве планеты в Словакии, а также объяснил, почему тренерский штаб решил включить в состав защитника Артёма Зуба.

— Как команда себя ощущает после стопроцентного результата на групповом этапе?

— Мы сделали то, что должны были сделать. Сейчас продолжаем смотреть матчи, разбирать ошибки.

— Какое впечатление сложилось о сборной США на нынешнем турнире?

— Это хороший соперник, против которого надо играть и выигрывать.

— В противостоянии между Россией и США зачастую присутствует политическая составляющая.

— Мы всё-таки больше о спорте думаем.

— Извлекли ли какие-то бонусы из того, что команда заняла первое место в группе и ей не надо ехать в Кошице?

— Об этом станет известно завтра. Разумеется, хорошо, что не пришлось пять-шесть часов ехать в поезде, пару лет назад у нас уже подобный опыт был. Поэтому сейчас команда спокойно готовится к очередному матчу в штатном режиме.

— В матче со Швецией отличились Александр Овечкин, Евгений Малкин и Кирилл Капризов. Стало ли им проще с психологической точки зрения?

— Думаю, да. Но у нас командные цели, и важен итоговый перевес в счёте в конце встречи, а не то, кто именно забрасывает шайбы.

— Кто в четвертьфинале займёт место в воротах?

— В матче с США сыграет Андрей Василевский.

— Почему решили включить в заявку защитника Артёма Зуба именно сейчас?

— Его вызов не связан с проходом «Сент-Луис Блюз» в финал Кубка Стэнли. Мы следовали своему плану, не вызывали его долго из-за риска получить травму. Сейчас идём вперёд той обоймой, которая есть.

— Кого бы вы особо выделили в составе сборной США?

— Есть Патрик Кейн, Джек Айкел. Там есть очень мастеровитые ребята, которые могут играть в хоккей. Знаем, что травмировался Дилан Ларкин.

— По какой причине тренировку раньше остальных завершили Александр Овечкин и Евгений Кузнецов?

— Сегодняшнее занятие было по желанию. Но это не значит, что они хотят тренироваться меньше партнёров по команде, просто это более опытные игроки.

— Сравните нападающих Каапо Какко и Джека Хьюза.

— Финн физически по-другому развит, он уже как мужик выглядит. Тут сложно с ходу ответить что-то определённое, нужно время.

«Обе команды покажут свой лучший хоккей»

Сразу после главного тренера к собравшимся представителям СМИ вышел защитник Дмитрий Орлов. Он рассказал о настрое команды на матч с принципиальным соперником, а также поделился мнением о том, в каких аспектах стоит прибавить подопечным Ильи Воробьёва.

— Какое у команды настроение перед четвертьфиналом?

— Хорошее. Игра завтра, тогда и будем окончательно настраиваться, сейчас же есть время отдохнуть и восстановиться. Это будет интересная игра, в которой сойдутся два хороших соперника. Думаю, обе команды хотят выиграть и покажут свой лучший хоккей.

— Удалось посмотреть какие-то их матчи?

— Лично я не смотрел. Завтра пройдёт собрание, нам скажут, как против них играть, покажут их сильные и слабые стороны.

— Овечкин и Кузнецов раньше остальных ушли в раздевалку. Вы решили отработать до конца?

— Им дали восстановиться. Думаю, завтра они будут в строю. Александр и Евгений — наши лидеры и очень нам нужны. В принципе, любой хоккеист в сборной России играет важную роль. Завтра будем стараться побеждать, от нас этого ждут болельщики, родные. Сделаем всё, что от нас зависит.

— Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сказал, что сборной повезло с соперником по четвертьфиналу, так как США практикуют атакующий хоккей. Согласны с его мнением?

— Особой разницы нет, потому что в плей-офф все команды действуют от ножа, высока цена ошибки. Думаю, все будут осторожничать. У североамериканцев много игроков, способных создать хорошие моменты из ничего, поэтому нам надо быть начеку.

— Какое у вас сложилось мнение о Патрике Кейне?

— Ему не стоит давать много пространства, необходимо располагаться ближе к нему. Всегда приятно смотреть на то, что он делает с шайбой.

— Насколько на характер игры может влиять такое физическое воздействие, как, например, в матче со Швецией, когда Задоров выключил Хёрнквиста, и после этого шведы «поплыли»?

— Конечно, это важный аспект игры. Надо играть в силовой манере. Другого можно и не ожидать в плей-офф. Все хотят выиграть, все голодны до побед. Так появляется много борьбы, много эмоций.

— Насколько справедливо, что сборная России заняла первое место в группе, но попала на не самого слабого по именам соперника?

— С этим ничего не поделаешь. Мы старались играть в свою игру на протяжении группового этапа. Так надо продолжать действовать в плей-офф — и неважно, с каким соперником, с Италией или Америкой. Необходимо всегда стараться выкладываться.

— Чем сильна сборная США?

— Думаю, у них каждый игрок имеет опыт и своё мастерство. Одни хоккеист не выигрывает матч, они действуют командой. Посмотрим, как получится. Мы разберём игру американцев. Может, будет какая-то персональная опека над кем-то. Нам надо не давать пространство, создавать насыщенную среднюю зону, чтобы не давать пройти легко, отнимать шайбы, а не терять самим. Наша сильная сторона — игра с шайбой.

— Чувствуется персональная опека Овечкина, Малкина, Кучерова?

— Да, это нормальное явление. Эти ребята лучшие в мире, не зря они считаются такими мастерами и набирают много очков, где бы они ни играли.

— Третий период матча со шведами отрезвил команду?

— Мы были и так трезвыми. Конечно, нам нужно лучше заканчивать матчи. Мы это знаем, тренеры указывают на наши ошибки. Надо спокойнее заканчивать, когда ведём в счёте.

— Чувствуется кураж из-за того, что играете в старой знакомой пятёрке?

— У нас сложился хороший коллектив, мы стараемся получать удовольствие от каждый игры и каждой смены. Это делает нас хорошей командой. На групповом этапе мы прибавляли от матча к матчу. Сейчас начнётся самое интересное, давайте дождёмся завтрашнего дня.

— Матч с США принципиален для сборной России?

— Нет. Неважно, с кем играть. Мы хотим обыграть любую команду.