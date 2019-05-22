Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с США на ЧМ
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв рассказал, кто займёт место в воротах национальной команды в матче с командой США в четвертьфинале чемпионата мира в Словакии.
- РИА Новости
«Василевский сыграет в матче с США», — сказал Воробьёв.
Встреча состоится 23 мая. Начало — в 17:15 мск. На групповом этапе россияне не потерпели ни одного поражения.
Ранее Никита Задоров рассказал, как сборная России должна подойти к матчам плей-офф ЧМ.
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