Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с США на ЧМ

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв рассказал, кто займёт место в воротах национальной команды в матче с командой США в четвертьфинале чемпионата мира в Словакии.

РИА Новости

«Василевский сыграет в матче с США», — сказал Воробьёв. Встреча состоится 23 мая. Начало — в 17:15 мск. На групповом этапе россияне не потерпели ни одного поражения. Ранее Никита Задоров рассказал, как сборная России должна подойти к матчам плей-офф ЧМ.