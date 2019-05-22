Задоров рассказал, как сборная России должна подойти к матчам плей-офф ЧМ

Защитник сборной России по хоккею Никита Задоров рассказал о настрое национальной команды перед началом матчей плей-офф чемпионата мира в Словакии.

«К предстоящим матчам нужно подходить собранными, играть на максимуме своих возможностей, выходить и выигрывать. Не важно, кто как играл раньше. Главное — что будет в конце чемпионата мира», — приводит слова Задорова Twitter-аккаунт Федерации хоккея России (ФХР).

Задоров на турнире отметился одной результативной передачей.

Россия заняла первое место в группе B, не проиграв ни одного матча. Соперником россиян в четвертьфинале станет команда США. Встреча состоится 23 мая. Начало — в 17:15 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею включила Зуба в заявку команды на ЧМ.