Задоров рассказал, как сборная России должна подойти к матчам плей-офф ЧМ
- РИА Новости
«К предстоящим матчам нужно подходить собранными, играть на максимуме своих возможностей, выходить и выигрывать. Не важно, кто как играл раньше. Главное — что будет в конце чемпионата мира», — приводит слова Задорова Twitter-аккаунт Федерации хоккея России (ФХР).
Задоров на турнире отметился одной результативной передачей.
Россия заняла первое место в группе B, не проиграв ни одного матча. Соперником россиян в четвертьфинале станет команда США. Встреча состоится 23 мая. Начало — в 17:15 мск.
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею включила Зуба в заявку команды на ЧМ.