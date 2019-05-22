Сборная России по хоккею включила Зуба в заявку команды на ЧМ

Защитник петербургского СКА Артём Зуб внесён в заявку сборной России по хоккею на чемпионат мира в Словакии.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России в Twitter.

Таким образом, теперь национальная команда полностью заполнила заявку на турнир.

Россия заняла первое место в группе B, не проиграв ни одного матча. Соперником россиян в четвертьфинале станет команда США. Встреча состоится 23 мая. Начало — в 17:15 мск.

Ранее сообщалось, что сочетания звеньев сборной России по хоккею остались без изменений перед матчем с США.