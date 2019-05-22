Сборная России по хоккею включила Зуба в заявку команды на ЧМ
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России в Twitter.
Таким образом, теперь национальная команда полностью заполнила заявку на турнир.
Россия заняла первое место в группе B, не проиграв ни одного матча. Соперником россиян в четвертьфинале станет команда США. Встреча состоится 23 мая. Начало — в 17:15 мск.
Ранее сообщалось, что сочетания звеньев сборной России по хоккею остались без изменений перед матчем с США.