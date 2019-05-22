Сочетания звеньев сборной России по хоккею остались без изменений перед матчем с США

Сборная России по хоккею проводит тренировку перед матчем с командой США, который пройдёт в рамках четвертьфинала чемпионата мира в Словакии.

РИА Новости

Как сообщает корреспондент RT, тренерский штаб не стал менять состав на раскатку по сравнению с прошлой игрой: — вратари: Василевский (Георгиев); — Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов; — Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов; — Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров; — Задоров, Ковальчук — Андронов — Телегин, Барабанов. Встреча с Соединёнными Штатами состоится 23 мая. Начало — в 17:15 мск. Россия заняла первое место в группе B с 21 очком. Американцы стали четвёртыми в октете B с 14 баллами. Ранее Ларионов отметил нестабильность обороны сборной США перед матчем с Россией.