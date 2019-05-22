Сочетания звеньев сборной России по хоккею остались без изменений перед матчем с США

Короткая ссылка
Сборная России по хоккею проводит тренировку перед матчем с командой США, который пройдёт в рамках четвертьфинала чемпионата мира в Словакии.
Сочетания звеньев сборной России по хоккею остались без изменений перед матчем с США
  • РИА Новости

Как сообщает корреспондент RT, тренерский штаб не стал менять состав на раскатку по сравнению с прошлой игрой:

— вратари: Василевский (Георгиев);

— Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;

— Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;

— Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;

— Задоров, Ковальчук — Андронов — Телегин, Барабанов.

Встреча с Соединёнными Штатами состоится 23 мая. Начало — в 17:15 мск. Россия заняла первое место в группе B с 21 очком. Американцы стали четвёртыми в октете B с 14 баллами.

Ранее Ларионов отметил нестабильность обороны сборной США перед матчем с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить