Ларионов отметил нестабильность обороны сборной США перед матчем с Россией

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Игорь Ларионов поделился ожиданиями от матча сборных России и США в 1/4 финала чемпионата мира в Словакии.
Ларионов отметил нестабильность обороны сборной США перед матчем с Россией
  • РИА Новости

«Сборная США со своими слабостями — голкипер Шнайдер и в НХЛ сегодня утратил позиции, а оборона американцев и так не их сильнейшая линия, но в Словакии она выглядит уж очень нестабильно и нестройно», — приводит слова эксперта портал «Команда России».

Он подчеркнул, что проблемы американцев в обороне были наглядно продемонстрированы в матчах со Словакией, Канадой и Финляндией. Тем не менее Ларионов обратил внимание на сильную и молодую атакующую линию сборной США.

«Джек Айкел, который пока продолжает набор высоты, Алекс Дебринкат из «Чикаго» и Дилан Ларкин из «Детройта». Ну и конечно, сам Патрик Кейн, которому без Тейвза и Панарина не так комфортно, но он остаётся одной из главных суперзвёзд турнира», — заключил эксперт.

Встреча состоится 23 мая. Начало — в 17:15 мск. Россия заняла первое место в группе B, набрав 21 очко. Американцы стали четвёртыми в октете B с 14 баллами.

Ранее Буре выразил мнение, что в плей-офф ЧМ для сборной России по хоккею всё начнётся с чистого листа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить