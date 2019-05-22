Ларионов отметил нестабильность обороны сборной США перед матчем с Россией

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Игорь Ларионов поделился ожиданиями от матча сборных России и США в 1/4 финала чемпионата мира в Словакии.

«Сборная США со своими слабостями — голкипер Шнайдер и в НХЛ сегодня утратил позиции, а оборона американцев и так не их сильнейшая линия, но в Словакии она выглядит уж очень нестабильно и нестройно», — приводит слова эксперта портал «Команда России».

Он подчеркнул, что проблемы американцев в обороне были наглядно продемонстрированы в матчах со Словакией, Канадой и Финляндией. Тем не менее Ларионов обратил внимание на сильную и молодую атакующую линию сборной США.

«Джек Айкел, который пока продолжает набор высоты, Алекс Дебринкат из «Чикаго» и Дилан Ларкин из «Детройта». Ну и конечно, сам Патрик Кейн, которому без Тейвза и Панарина не так комфортно, но он остаётся одной из главных суперзвёзд турнира», — заключил эксперт.

Встреча состоится 23 мая. Начало — в 17:15 мск. Россия заняла первое место в группе B, набрав 21 очко. Американцы стали четвёртыми в октете B с 14 баллами.

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