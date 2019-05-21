«Противника можно ловить на контратаках»: Хаванов о матче Россия — Швеция, результатах Кучерова и будущем Гусева в НХЛ

Сборной России необходимо взять инициативу в свои руки и не позволять национальной команде Швеции контролировать шайбу. Об этом в интервью RT заявил бывший защитник «Сент-Луис Блюз», а ныне комментатор «Матч ТВ» на чемпионате мира Александр Хаванов. Он назвал фаворитов чемпионата мира по хоккею в Словакии и ответил на вопрос, является ли Никита Кучеров лучшим российским игроком на данный момент. Специалист также оценил перспективы Никиты Гусева в НХЛ и поразмышлял о причинах низкой результативности Александра Овечкина.

— Сборная России является единственной командой, одержавшей шесть побед подряд на турнире. На данный момент подопечные Ильи Воробьёва показывают лучший хоккей среди всех участников первенства?

— Естественно. Просто так этого не достичь. Поражения могут быть незаслуженными, но подобных побед не существует.

— На данный момент есть ли команда, которая показала себя на турнире так же впечатляюще, как сборная России?

— Мне нравятся шведы и финны, несмотря на то что они играют в разный хоккей. «Тре крунур» предпочитают контролировать шайбу, а Суоми берёт нацеленностью, азартом и скоростью.

— Что скажете о североамериканских сборных?

— Сборные Канады и США привезли в Словакию не самые сильные составы, но недооценивать их также нельзя. Говоря о представителях октета B, за исключением аутсайдеров все коллективы показывают хоккей более высокого уровня, чем я от них ожидал. Те же самые чехи демонстрируют свою мотивацию, а это самое главное. Таким командам исключительно тяжело противостоять.

— На данный момент россияне провели две встречи с прямыми конкурентами и в обеих взяли верх со счётом 3:0. В них подопечные Воробьёва показывали свой максимум?

— Трудно сказать. Сборная России не пропускала — следовательно, не оказывалась в ситуациях, когда что-то идёт не по плану. При этом у чехов были неплохие моменты, но Василевский выручил. Поэтому склонен считать, что максимальные обороты будут включены в тех матчах, когда «красная машина» окажется в затруднительном положении.

— При этом складывается ощущение, что россияне серьёзно превосходят своих соперников…

— На мой взгляд, сборная России почти идеально провела встречу с Чехией. Представители каждой линии выступили на очень хорошем уровне.

— Швейцарцы демонстрировали атакующий и скоростной хоккей в матче со шведами, но с россиянами практически не показали этого. В чём причина?

— Видимо, россияне были готовы к такому развитию событий. Возможно, подобный стиль больше подходит нам, нежели шведам. Иногда «тре крунур» теряют чувство опасности и начинают просто контролировать шайбу вместо того, чтобы агрессивно действовать в атаке. Подопечные Воробьёва не допустили подобной ошибки во встрече с «крестоносцами».

— Следовательно, швейцарцы заведомо выбрали неправильный план на игру?

— Что касается соревнования скоростей, то существуют ситуации, когда россияне могут уступить. Но их будет недостаточно много, чтобы противники могли рассчитывать на итоговую победу.

— Ранее оборона сборной России зачастую становилась объектом критики. На этом чемпионате мира защитники действуют гораздо успешнее?

— Я бы сказал, что они играют более современно, чувствуют себя уверенно. Отчасти причиной этого является результат, а в основном — опыт выступлений на турнирах высочайшего уровня. Для защитников и голкиперов он имеет важнейшее значение. Ведь чем в больших ситуациях ты оказывался, тем лучше ты станешь действовать в будущем. Для вратарей это вообще первостепенно, но для представителей обороны также является значимым аспектом.

— Что скажете конкретно о нынешней оборонительной линии сборной России?

— У команды достаточно молодая, но очень опытная защита. Она играет хорошо, мобильно, достаточно агрессивно и, самое главное, надёжно. Это не может не радовать.

— За последние десять лет в России вырос уровень защитников?

— Соглашусь. Сейчас требования к представителям обороны серьёзно изменились. Её нынешние представители — современные защитники высочайшего уровня. Я сам действовал на этой позиции и склонен полагать, что в мои лучшие годы не смог бы с ними конкурировать.

— Нельзя не отметить и вратарскую линию. На данный момент в активе Воробьёва два мастеровитых голкипера, причём номинально второй, Александр Георгиев, пока не пропустил ни одной шайбы на турнире. Ставка на Андрея Василевского справедлива?

— Безусловно. Василевский — один из лучших, если не лучший российский голкипер в НХЛ. Поэтому решение сделать его первым номером абсолютно оправданно. Но это не делает хуже ни Георгиева, ни Илью Сорокина.

— Подобные результаты Георгиева могут заставить Воробьёва сделать выбор в его пользу?

— Конечно. Мы видим, что он получает своё игровое время и имеет шансы доказать свою профпригодность. Но дело в том, что в преддверии такого турнира каждый спортсмен понимает, что ему не гарантировано место в составе. Причём делает это на стадии приглашения в сборную. Включив в заявку, атлета уже высоко оценили. После у него остаётся выбор: либо извлечь из этого бесценный опыт, либо показывать своё недовольство. На мой взгляд, второй вариант неправильный.

— В «Рейнджерс» Георгиев является сменщиком вратаря сборной Швеции Хенрика Лундквиста. Если Александр выйдет в матче с «тре крунур», эта встреча станет для него более принципиальной?

— Безусловно. Но это не значит, что для других голкиперов этот матч будет менее важным. На мой взгляд, это лишь повод для обсуждения после возвращения в клуб. Они же не будут исполнять буллиты в ворота друг друга.

— Подобные микродуэли скорее мотивируют? Или голкипер, наоборот, может перегореть?

— Думаю, у вратарей подобного уровня не существует риска перегореть. Это может относиться к тем людям, от которых ждут неимоверных свершений. Те голкиперы, которые собраны в сборных России и Швеции, вряд ли подвержены этому. Уверен, это относится и к Илье Сорокину из ЦСКА.

— На данном турнире самой грозной российской связкой является пара Никита Кучеров — Никита Гусев. Согласны?

— Несомненно. Они прекрасно взаимодействуют, и это очень сильно им помогает. Мы имеем дело с лучшими бомбардирами регулярных сезонов НХЛ и КХЛ, которые не только действуют в связке, но ещё и знакомы с детства. Немаловажно, что своими результатами они вновь заставляют говорить о себе, а также облегчают жизнь сборной на турнире.

— Они не играли друг с другом на протяжении долгого времени, но при этом демонстрируют невероятное взаимопонимание на льду. Как это возможно?

— Думаю, немаловажную роль здесь играет так называемое чутьё. Обычно два человека по-разному реагируют на одну и ту же ситуацию. Возможно, будучи схожими по манере хоккейного мышления, Кучеров и Гусев одинаково понимают многие моменты и знают, что их партнёр будет делать в конкретном эпизоде.

— На ваш взгляд, не стоит ли «Тампа-Бэй» всерьёз задуматься над возможным обменом Гусева из «Вегаса»?

— Думаю, дело не только в «Лайтнинг». Права на Гусева принадлежат «Голден Найтс», поэтому они вправе решать, как поступать. Сейчас в НХЛ как никогда востребованы талант и техника. Хоккей сильно изменился, в том числе и в плане правил, поэтому небольшие спортсмены имеют гораздо больше возможностей проявить себя. Мне трудно представить, что «Вегас» откажется от Никиты, он очень неплохо подходит под нынешнюю модель.

— Есть ли у Гусева шанс добиться таких же успехов, каких достиг Артемий Панарин — ещё один не самый габаритный форвард?

— Конечно. Гусев обладает необходимыми качествами, чтобы проявить себя в НХЛ, а именно — техническими навыками, «физикой», талантом, трудолюбием. Вопрос лишь в том, сможет ли он применить всё это в более сложных условиях.

— Кучеров провёл невероятный сезон в НХЛ, теперь блистает на чемпионате мира. На данный момент его можно назвать лучшим российским хоккеистом?

— Да, но с несколькими оговорками. Во-первых, он далеко не в первом сезоне проявляет себя как один из лучших отечественных форвардов. Но есть те, кто добились большего в своей карьере, а также дольше выступают на высочайшем уровне. Теперь дело за «Тампа-Бэй». Когда он сможет достичь с ними успеха, сомнений станет гораздо меньше.

— В матче со Швейцарией соперники часто пытались провоцировать Кучерова. На ваш взгляд, это продолжится в будущем?

— Думаю, что это не самая большая новость для самого Никиты. Будучи лучшим бомбардиром НХЛ, ты вынужден сталкиваться с подобным, ведь перед соперниками стоит задача сдержать тебя.

— На фоне Кучерова не совсем ярко смотрится Александр Овечкин. В чём причина практически полного отсутствия голов в послужном списке лидера «Вашингтона»?

— Лучше спросить у него. Пока это не сказывается на результатах коллектива, низкая результативность Овечкина не является проблемой. Хоккей — командный вид спорта. Если сборная России станет чемпионом мира, то не будет смысла уделять этому внимание.

— Зачастую к Овечкину ставят персонального опекуна, который преследует его на всей половине площадки. Не складывается ли у вас впечатление, что в международных матчах за Александром следят гораздо пристальнее, чем в НХЛ?

— Наверное. Все прекрасно знают его главное сильное качество. Неудивительно, что соперники уделяют внимание этому. Он всегда бросал, бросает и будет бросать. Если позволять Овечкину делать это, то лишь вопрос времени, когда шайбы начнут оказываться в сетке. Это проверено десятилетиями.

— Не думаете, что на его игре могла сказаться усталость после двух последних сезонов?

— Не связываю с этим проблемы Овечкина. Уверен, что он готовился выступать вплоть до конца мая. Похожая ситуация с Лундквистом. Он старше Александра, ему 37 лет, но Хенрик приехал сюда в статусе первого голкипера Швеции и постоянно находится на льду. Самое главное в хоккеисте — ощущение того, что он не наигрался. Это всегда заметно.

— Многие спортсмены жалуются на качество льда на арене в Братиславе. Овечкин привык бросать в касание, поэтому для него этот фактор может иметь особое значение. Возможно, его низкая результативность связана с этим?

— В НХЛ выступает 31 команда, и на площадке каждой из них разный лёд. Если брать это в расчёт, то можно говорить о подобных проблемах в каждой выездной встрече.

— Вчера в звено к Кузнецову и Овечкину вернулся Кирилл Капризов. Как оцените его выступление?

— Он продолжает оставаться молодым атлетом. Для нападающих опыт тоже важен — это умение подстраиваться под партнёров и действовать в разных эпизодах. Вопрос, знает ли сам Капризов, что и почему у него не получается. Если да, то решение этих проблем — лишь вопрос времени. Он отличный молодой форвард, без вопросов, но ввиду возраста находиться в подобной ситуации для него особенно сложно.

— Почему?

— Ему приходится привыкать играть с людьми, за выступлениями которых он наблюдал по телевизору. В такие моменты атлет испытывает ощущения, которые могут мешать ему демонстрировать высококлассный хоккей.

— Какое впечатление на вас производит игра «тре крунур»?

— В целом оно ожидаемое. У них колоссальный запас техники и мастерства. Но по ходу матчей они иногда теряют интерес к происходящему. Это особенность данного коллектива. Во встрече с Латвией это чуть не стоило им многого. При этом они способны классно созидать, подолгу контролировать шайбу. Но чехи уже показали, что этим возможно пользоваться.

— Каким образом?

— Шведские защитники часто подключаются к атаке и остаются в зоне соперника. Следовательно, их можно ловить на контратаках.

— Шведы уступили чехам в своём дебютном матче на турнире, но после этого одержали четыре победы подряд. На данный момент они входят в тройку главных претендентов на победу?

— На мой взгляд, да. Во-первых, североамериканские коллективы не всегда лучшим образом показывают себя на европейских турнирах. Шведы же чувствуют себя очень уверенно. Во-вторых, по составу с ними могут конкурировать лишь россияне и канадцы с американцами.

— Помимо них и сборной России, кого бы вы отнесли к числу фаворитов?

— Финляндию. Считаю, это самая мотивированная и физически готовая команда среди всех участников чемпионата мира. В прошлом сезоне аналогичных эпитетов заслуживали швейцарцы. Они не располагали сильнейшим составом, но с помощью огромной работоспособности и самоотверженности добрались до финала.

— Каапо Какко — будущая звезда?

— Да, и это не только моё мнение. На мой взгляд, очень интересно, под каким номером он будет выбран на драфте НХЛ. До чемпионата мира все однозначно говорили, что под первым номером уйдёт Джек Хьюз.

— Всё изменилось?

— Считаю, что Какко выберут под вторым номером, но это будет очень близко к первому. Уверен, получившая его команда не расстроится.

— Что особенно впечатляет в Хьюзе?

— Он больше готов к условиям североамериканского хоккея. Европейцы же испытывают определённые трудности при переходе в НХЛ.

— На данный момент лучшим бомбардиром турнира является швед Вильям Нюландер. Что скажете о его игре?

— Классный нападающий, который показывает, что на больших площадках ему комфортнее выступать, чем на североамериканских.

— Во встречах со Швейцарией и Латвией национальная команда Швеции испытала серьёзные проблемы. На матч со сборной России они подойдут более собранными?

— Думаю, да. К сражению с россиянами подопечные Рикарда Грёнборга отнесутся значительно серьёзнее.

— Как нужно действовать россиянам, чтобы нивелировать сильные стороны Швеции?

— Главное — не позволить сопернику контролировать шайбу, завладеть инициативой. При этом можно и пойти по стопам чехов — отдать инициативу сопернику и действовать на контратаках. Вопрос в том, что будет лучше получаться.

— Как пройдёт встреча между сборными России и Швеции?

— Сложно предсказать. Уверен, что первый период пройдёт в борьбе за контроль шайбы.