«Хочу приложить Нюландера, ему понравится»: сборная России провела тренировку перед матчем со Швецией на ЧМ-2019

Утром 21 мая сборная России по хоккею провела тренировку перед седьмым, заключительным матчем группового этапа чемпионата мира с национальной командой Швеции. Главный тренер Илья Воробьёв не произвёл ни одного изменения в сочетаниях, оставив Кирилла Капризова в звене с Евгением Кузнецовым и Александром Овечкиным. По окончании занятия наставник рассказал, кто займёт место в воротах сборной в предстоящей встрече, а также поделился мнением о выступлении скандинавов против латвийцев.

Российские хоккеисты появились на тренировочной площадке «Ондрей Непела Арены» около 11:00 по местному времени (12:00 мск). Там спортсменов уже ожидали члены тренерского штаба национальной команды — Алексей Жамнов и Алексей Кудашов, демонстрировавшие журналистам, что до сих пор помнят, как бросать по воротам. Первыми, кто присоединился к наставникам, были защитники Дмитрий Орлов и Никита Нестеров, а позднее на лёд вышли остальные члены коллектива.

Когда на площадке оказались все 22 игрока сборной, включая голкиперов Андрея Василевского и Александра Георгиева, стало ясно, что Илья Воробьёв не произвёл ни одного изменения в сочетаниях после матча с национальной командой Швейцарии. Кирилл Капризов занял место в одной тройке с Евгением Кузнецовым и Александром Овечкиным, а Иван Телегин составил компанию Сергею Андронову и Илье Ковальчуку.

После короткой разминки, в процессе которой Овечкин о чём-то беседовал с Евгением Малкиным, и упражнений на контроль шайбы у бортов россияне принялись отрабатывать действия при контратаках. В ходе занятия трое форвардов получали шайбу на границе своей зоны и должны были завершить наступление точным броском, попутно расправившись с двумя защитниками.

Спустя несколько минут спортсмены перешли к отработке дальних бросков, которая завершилась забавным моментом с участием Никиты Задорова. Так, защитник «Колорадо Эвеланш» настолько вложился в свою попытку, что надвое переломил клюшку.

Одним из завершающих этапов тренировки российской команды стала отработка игры в неравных составах. Так, первое сочетание большинства составила уже привычная пятёрка: Никита Кучеров, Никита Гусев, Евгений Малкин, Евгений Дадонов и Михаил Сергачёв. Во вторую же вошли Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Кирилл Капризов и Динар Хафизуллин.

«Нам необходимо смотреть за собой»

После окончания получасовой тренировки к журналистам вышел главный тренер сборной России Илья Воробьёв. Он рассказал, кто займёт место в воротах в матче со Швецией, а также оценил состояние своих подопечных перед заключительной встречей группового этапа.

— Определились с голкипером на матч со Швецией?

— Сегодня играет Василевский.

— После матча с национальной командой Швейцарии игровые сочетания не претерпели изменений?

— Как видите.

— Был ли разбор игры шведов?

— Конечно, всё это было, сейчас проведём собрание.

— Две недели назад, в матче заключительного этапа Еврохоккейтура, команды продемонстрировали очень открытый хоккей. Сегодня подобное может повториться?

— Это не главное. Нас волнует то, что с нами сыграет очень мастеровитая команда. Думаем об этом.

— Сложилось впечатление, что накануне шведы хотели отделаться малой кровью в игре с латвийцами, но в итоге им пришлось включать максимальные обороты. Согласны?

— По вашему мнению, забросить шайбу в пустые ворота — это значит выложиться? В первую очередь нам необходимо смотреть за собой. Безусловно, кое-что из этой встречи мы подметили, но не более.

— Вчера Латвия могла гарантировать сборной России первое место, но пропустила в концовке. Не расстроились?

— Все понимали, что на последних минутах они выпустят шестого полевого вместо вратаря, если к этому моменту будет ничейный счёт. Нам нечего расстраиваться.

— В каком эмоциональном состоянии команда подошла к решающему матчу группового этапа?

— Обычно вас больше интересует функциональное. В хорошем — как эмоциональном, так и физическом. Мы движемся вперёд.

«Зайцев — невероятно добрый»

Помимо Воробьёва, в преддверии важнейшей встречи на вопросы журналистов ответили партнёры по «Торонто Мейпл Лифс» — Никита Зайцев и Вильям Нюландер. На данный момент российский защитник делит четвёртое место по количеству голов среди защитников, а шведский форвард лидирует в рейтинге бомбардиров и ассистентов первенства планеты.

Так, перед матчем Зайцев признался, что с нетерпением ждёт встречи на льду со своим партнёром по «Торонто».

«Я хочу пару раз приложить Нюландера. Он разозлится? Да нет, ему это понравится. Это будет хорошо для него», — цитирует Зайцева HockeyNews.

При этом сам швед очень тепло высказался о своём партнёре по клубу, отметив, что не боится вступить с ним в силовую борьбу.

«Зайцев будет стараться. Никита — невероятно добрый человек, который изо всех сил работает на льду. Будет весело сыграть против него. Он хочет ударить меня? Да-да, поглядим», — сказал Нюландер.