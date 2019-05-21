«Хочу приложить Нюландера, ему понравится»: сборная России провела тренировку перед матчем со Швецией на ЧМ-2019
- Тренировка национальной сборной
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Российские хоккеисты появились на тренировочной площадке «Ондрей Непела Арены» около 11:00 по местному времени (12:00 мск). Там спортсменов уже ожидали члены тренерского штаба национальной команды — Алексей Жамнов и Алексей Кудашов, демонстрировавшие журналистам, что до сих пор помнят, как бросать по воротам. Первыми, кто присоединился к наставникам, были защитники Дмитрий Орлов и Никита Нестеров, а позднее на лёд вышли остальные члены коллектива.
Когда на площадке оказались все 22 игрока сборной, включая голкиперов Андрея Василевского и Александра Георгиева, стало ясно, что Илья Воробьёв не произвёл ни одного изменения в сочетаниях после матча с национальной командой Швейцарии. Кирилл Капризов занял место в одной тройке с Евгением Кузнецовым и Александром Овечкиным, а Иван Телегин составил компанию Сергею Андронову и Илье Ковальчуку.
После короткой разминки, в процессе которой Овечкин о чём-то беседовал с Евгением Малкиным, и упражнений на контроль шайбы у бортов россияне принялись отрабатывать действия при контратаках. В ходе занятия трое форвардов получали шайбу на границе своей зоны и должны были завершить наступление точным броском, попутно расправившись с двумя защитниками.
Спустя несколько минут спортсмены перешли к отработке дальних бросков, которая завершилась забавным моментом с участием Никиты Задорова. Так, защитник «Колорадо Эвеланш» настолько вложился в свою попытку, что надвое переломил клюшку.
Одним из завершающих этапов тренировки российской команды стала отработка игры в неравных составах. Так, первое сочетание большинства составила уже привычная пятёрка: Никита Кучеров, Никита Гусев, Евгений Малкин, Евгений Дадонов и Михаил Сергачёв. Во вторую же вошли Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Кирилл Капризов и Динар Хафизуллин.
«Нам необходимо смотреть за собой»
После окончания получасовой тренировки к журналистам вышел главный тренер сборной России Илья Воробьёв. Он рассказал, кто займёт место в воротах в матче со Швецией, а также оценил состояние своих подопечных перед заключительной встречей группового этапа.
— Определились с голкипером на матч со Швецией?
— Сегодня играет Василевский.
— После матча с национальной командой Швейцарии игровые сочетания не претерпели изменений?
— Как видите.
— Был ли разбор игры шведов?
— Конечно, всё это было, сейчас проведём собрание.
— Две недели назад, в матче заключительного этапа Еврохоккейтура, команды продемонстрировали очень открытый хоккей. Сегодня подобное может повториться?
— Это не главное. Нас волнует то, что с нами сыграет очень мастеровитая команда. Думаем об этом.
— Сложилось впечатление, что накануне шведы хотели отделаться малой кровью в игре с латвийцами, но в итоге им пришлось включать максимальные обороты. Согласны?
— По вашему мнению, забросить шайбу в пустые ворота — это значит выложиться? В первую очередь нам необходимо смотреть за собой. Безусловно, кое-что из этой встречи мы подметили, но не более.
— Вчера Латвия могла гарантировать сборной России первое место, но пропустила в концовке. Не расстроились?
— Все понимали, что на последних минутах они выпустят шестого полевого вместо вратаря, если к этому моменту будет ничейный счёт. Нам нечего расстраиваться.
— В каком эмоциональном состоянии команда подошла к решающему матчу группового этапа?
— Обычно вас больше интересует функциональное. В хорошем — как эмоциональном, так и физическом. Мы движемся вперёд.
«Зайцев — невероятно добрый»
Помимо Воробьёва, в преддверии важнейшей встречи на вопросы журналистов ответили партнёры по «Торонто Мейпл Лифс» — Никита Зайцев и Вильям Нюландер. На данный момент российский защитник делит четвёртое место по количеству голов среди защитников, а шведский форвард лидирует в рейтинге бомбардиров и ассистентов первенства планеты.
Так, перед матчем Зайцев признался, что с нетерпением ждёт встречи на льду со своим партнёром по «Торонто».
«Я хочу пару раз приложить Нюландера. Он разозлится? Да нет, ему это понравится. Это будет хорошо для него», — цитирует Зайцева HockeyNews.
При этом сам швед очень тепло высказался о своём партнёре по клубу, отметив, что не боится вступить с ним в силовую борьбу.
«Зайцев будет стараться. Никита — невероятно добрый человек, который изо всех сил работает на льду. Будет весело сыграть против него. Он хочет ударить меня? Да-да, поглядим», — сказал Нюландер.
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