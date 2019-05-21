Хаванов рассказал, способен ли Гусев заиграть в НХЛ

Хоккейный комментатор Александр Хаванов оценил перспективы нападающего сборной России Никиты Гусева в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Гусев обладает необходимыми качествами, чтобы проявить себя в НХЛ, а именно техническими навыками, «физикой», талантом, трудолюбием. Вопрос лишь в том, сможет ли он применить всё это в более сложных условиях», — сказал эксперт в интервью RT.

Он также выразил мнение, что Гусев будет достаточно востребован в «Вегас Голден Найтс», в который он недавно перешёл.

«Мне трудно представить, что «Вегас» откажется от Никиты, он очень неплохо подходит под нынешнюю модель», — добавил Хаванов.

Ранее Хаванов выразил уверенность, что у Георгиева есть шанс вытеснить Василевского из состава.