Хаванов уверен, что у Георгиева есть шанс вытеснить Василевского из состава

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Бывший хоккеист сборной России Александр Хаванов считает, что голкипер Александр Георгиев может вытеснить из основного состава национальной команды Андрея Василевского.
Хаванов уверен, что у Георгиева есть шанс вытеснить Василевского из состава
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Безусловно, Василевский — один из лучших, если не лучший российский голкипер в НХЛ. Поэтому решение сделать его первым номером абсолютно оправданно. Это не делает хуже ни Георгиева, ни Илью Сорокина», — сказал эксперт в интервью RT.

Он отметил, что Георгиев получает шанс доказать свою профпригодность. По его мнению, наставник сборной Илья Воробьёв может в какой-то момент сделать выбор в его пользу. 

«В преддверии такого турнира каждый спортсмен понимает, что ему не гарантировано место в составе», — добавил Хаванов.

Ранее сообщалось, что Василевский будет защищать ворота сборной России в матче со Швецией.

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